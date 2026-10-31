31/ 10/ 2026 15:39

Madre de Cristóbal Miranda anuncia querella tras revocación de prisión preventiva de imputado por crimen

Caroline Olivares, madre de Cristóbal Miranda, joven asesinado el pasado Año Nuevo, se refirió a la decisión de la Corte de Apelaciones de Concepción de revocar la prisión preventiva de Agustín Saavedra, imputado por el crimen. “Hemos puesto nuestro voto de confianza en el sistema judicial y me estoy dando cuenta de que no ha valido la pena”, expresó. En ese contexto, la mujer apuntó a que el tribunal lo califica como un homicidio en medio de una riña y aseguró que eso es falso. Asimismo, Olivares anunció una querella en contra de “testigos que den falsos testimonios en contra de mis hijos, no voy a permitir que la honra de Cristóbal sea manchada por mentiras”.