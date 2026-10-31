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Madre de Cristóbal Miranda anuncia querella tras revocación de prisión preventiva de imputado por crimen

Catalina Vargas
Por Catalina Vargas

Periodista Digital

Caroline Olivares, madre de Cristóbal Miranda, joven asesinado el pasado Año Nuevo, se refirió a la decisión de la Corte de Apelaciones de Concepción de revocar la prisión preventiva de Agustín Saavedra, imputado por el crimen. “Hemos puesto nuestro voto de confianza en el sistema judicial y me estoy dando cuenta de que no ha valido la pena”, expresó. En ese contexto, la mujer apuntó a que el tribunal lo califica como un homicidio en medio de una riña y aseguró que eso es falso. Asimismo, Olivares anunció una querella en contra de “testigos que den falsos testimonios en contra de mis hijos, no voy a permitir que la honra de Cristóbal sea manchada por mentiras”.

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