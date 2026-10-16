“Ofrezco sinceras excusas”: Poduje se retracta de sus dichos sobre Javier Milei tras críticas del oficialismo

Luego de asegurar que el presidente argentino “está cada vez más loco”, el titular de Vivienda y Urbanismo acudió a X para ofrecer disculpas al mandatario.

Iván Poduje, ministro de Vivienda y Urbanismo, se retractó de sus dichos y ofreció sus “sinceras excusas” al presidente argentino Javier Milei tras asegurar que “está cada vez más loco”.

A través de su cuenta oficial de X, el secretario de Estado explicó que el impasse que abrió un flanco en su sector ocurrió tras responder una pregunta en un foro de conversación.

Fue en eso cuando, en sus palabras, “defendí la importancia estratégica de la misma (el impacto de la inversión pública) y su rol clave como motor de desarrollo”.

“Lamentablemente, emití comentarios que no corresponden sobre el Presidente de Argentina, sobre los cuales ofrezco sinceras excusas”, agregó también.

Esta mañana, en un foro de conversación, al responder una pregunta sobre el impacto de la inversión pública, defendí la importancia estratégica de la misma y su rol clave como motor de desarrollo. Lamentablemente, emití comentarios que no corresponden sobre el Presidente de Argentina, sobre los cuales ofrezco sinceras excusas. — Ivan Poduje (@MinistroPoduje) October 16, 2026

Los dichos de Poduje sobre Milei

Vale mencionar que el momento tuvo lugar en el foro Conoce a tu ministro organizado por Icare, donde el titular del Vivienda destacó las obras públicas durante los gobiernos de Eduardo Frei, Ricardo Lagos y la primera mitad de la administración de Bachelet.

“Cuando hicimos lo que hicimos, entre el presidente (Eduardo) Frei, el presidente (Ricardo) Lagos y la primera mitad del gobierno de la presidenta (Michelle) Bachelet, hubo un plan simple, una visión, herramienta y empuje“.

En eso, el arquitecto de profesión defendió que recursos del fisco se destinen a infraestructura pública porque, a su juicio, mueven la economía. En contraste, según sus palabras, a lo que estaría haciendo el mandatario trasandino.

“Eso moviliza la economía, pero como es inversión y la pone el Estado… es la tontera que hace Milei cuando critica la obra pública: ‘¡¿Qué obra pública!?’. Está cada vez más loco, a todo esto “, expresó.

Entre los cuestionamientos, hubo uno del vicepresidente del Senado, Iván Moreria, quien calificó los dichos como “muy imprudentes” y advirtió que “hay cosas que no se pueden decir y todo lo que se dice trae consecuencias”.

El diputado y vicepresidente del Partido Nacional Libertario, Hans Marowski, se sumó a las críticas y subrayó que “un ministro de Estado debe estar a la altura de su cargo (…) puede criticar las ideas de cualquier presidente, pero las descalificaciones personales no aportan en nada“.