Adriana Barrientos será operada: Dejó instrucciones por si muere y preocupó con carta que expone a “personajes públicos”

La panelista de farándula incluso recordó a la exministra de la Mujer, Antonia Orellana: “Si hubieses estado (ahora en el cargo), esto no me estaría pasando hoy a mí”, señaló.

Durante la noche de este miércoles, Adriana Barrientos encendió las alarmas entre sus seguidores, tras anunciar que pasaría por una operación compleja, cuyos detalles no reveló.

La panelista de farándula dejó instrucciones a Manu González y Danilo 21 en caso de que muriera y reveló que si eso pasa, se hará público un documento con un delicado episodio que habría atravesado.





¿Qué pasó con Adriana Barrientos?

“En caso de que me pase algo, quiero que Manu González ingrese a mi Porsche (auto) y en la guantera hay un documento (…) quiero que le entregues este documento a todos los medios de prensa”, dijo Adriana en su cuenta de Instagram.

En esa misma línea, agregó: “Es algo de mi vida que es algo muy importante y me gustaría hacerlo público; no es relacionado con mi familia, es algo relacionado con mi trabajo”.

Además, le pidió a Danilo 21 que las cenizas de su perrita fallecida, Asia, ingresaran a su tumba con ella antes de ser enterrada.

Sin embargo, lo que causó revuelo fue el documento que nombró, por lo que sus seguidores comenzaron a preguntar y Barrientos tuvo que aclarar lo que pasaba.

“El papel tiene algo que ver con cosas que se pueden ver en pantalla que han salido públicamente en televisión y que yo creo que muchos de ustedes no han reparado (…) Desde el fondo de la tierra voy a poder gritar”, aseguró.

Además, Barrientos dejó en claro que “son cosas que competen a personajes públicos” y que “me tuve que quedar callada”.

Estos hechos estarían relacionados con “situaciones que se han visto al aire” e incluso recordó a la exministra de la Mujer, Antonia Orellana: “Es muy heavy cómo se extraña a la ministra Orellana; si hubieses estado, esto no me estaría pasando hoy a mí”, señaló Adriana.

“No quiero irme de este mundo sin que antes se sepa la verdad de algo muy grave que viví con una persona del medio” , cerró.

Revisa las publicaciones de Instagram: