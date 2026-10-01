“Era como todo prohibido”: Adriana Barrientos admitió haber tenido affaire con Manuel Neira tras ayuda de conocida modelo

Todo esto, tiempo después de que Manuel Neira se divorciara de Pamela Díaz, quien tenía una enemistad con Adriana en aquel entonces.

Este miércoles, Adriana Barrientos reveló que en sus primeros años dentro de la farándula tuvo un inédito affaire con Manuel Neira, expareja de Pamela Díaz.

Además, la panelista explicó que en aquel entonces contó con la ayuda de quien fuera su amiga, Nicole “Luli” Moreno.





El inédito affaire de Adriana Barrientos y Manuel Neira

Fue en el último capítulo de Encantadas, donde Adriana señaló: “Una vez yo tenía una amiga que se llamaba Luli y a mí me gustaba un chico. Yo recuerdo que a mí me gustaba ese chico, pero era como todo prohibido porque yo me había peleado con la que había sido su exesposa, que era la Pamela Díaz”.

En esa misma línea, agregó: “Me acuerdo que estábamos en una discoteque y le pedí a Luli que me llevara a la parte de atrás de su auto y me llevó con Manuel”.

“Pasamos a dejar a Manuel Neira a su casa y ahí fue la primera vez que pinchamos en el auto de Luli. Y ahí la Luli me pasó a dejar a mí a mi casa”, reveló “La Leona”.

El resto del panel quedó en shock con la confesión de Adriana, quien luego destacó: “La Luli me salvó, pero no me tiró al maletero con Manuel, sino que en el asiento de atrás. Iba ag… feliz”.