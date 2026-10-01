Hasta $200 de descuento por litro: Estas son las ofertas de las bencineras para octubre

A continuación te dejamos el detalle de las empresas bencineras y las promociones que tendrán durante este mes.

Ante una nueva alza en el combustible, las bencineras han empezado a compartir una serie de descuentos y beneficios para los conductores durante el mes de octubre.

Las rebajas van desde los $200 por litro hasta cashback de $300 para bencina de 93, 95 y 97 octanos, además de diésel. Revisa a continuación la lista completa, según el día y la empresa de combustible.

Descuentos por litro de bencina para octubre

Shell

Esta bencinera cuenta con una serie de convenios con distintos bancos. No olvides revisar las condiciones de cada beneficio a través de la app de Shell:

Lunes : Mercado Pago ofrece $50 de descuento por litro pagando desde la aplicación. Máximo una carga al mes.

: Mercado Pago ofrece pagando desde la aplicación. Máximo una carga al mes. Martes : Líder Bci ofrece $100 de descuento por litro usando su tarjeta.

: Líder Bci ofrece usando su tarjeta. Jueves : Scotiabank ofrece hasta $200 de descuento por litro según el tipo de tarjeta. Beneficio disponible con crédito Visa y Mastercard Scotiabank.

: Scotiabank ofrece según el tipo de tarjeta. Beneficio disponible con crédito Visa y Mastercard Scotiabank. Viernes : Tenpo ofrece cashback de hasta $300 por litro . El monto es determinado por Tenpo de acuerdo con los criterios definidos para cada cliente.

: Tenpo ofrece . El monto es determinado por Tenpo de acuerdo con los criterios definidos para cada cliente. Domingo : BICE y Security ofrecen $100 de descuento por litro pagando con tarjetas de crédito.

: BICE y Security pagando con tarjetas de crédito. Todos los días : Club Clase A: $30 de descuento por litro. Mutualidad del Ejército: $15 de descuento por litro. Mes de cumpleaños: $50 de descuento por litro durante el mes de su cumpleaños, beneficio que es acumulable con la promoción de Tenpo.

: Club Clase A: $30 de descuento por litro. Día del Diésel: $50 de descuento por litro exclusivamente para este combustible usando el código DIESEL50 en la App Shell, con todo medio de pago.

Copec

Aquí te dejamos el calendario disponible. No olvides revisar las condiciones de cada beneficio a través de la app de Copec:

Todos los días: $10 de descuento por litro al pagar con cuenta digital desde la app Copec.

Aramco

A continuación te dejamos algunos de los beneficios disponibles. Revisa en la app de Aramco todos los descuentos y sus condiciones: