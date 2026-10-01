“Dios mío, le están pegando”: Reportera de Contigo en la Mañana estuvo a centímetros de violenta pelea entre conductores en La Pintana captada en vivo

La periodista Dayanne Salazar entrevistaba a uno de los afectados cuando el otro conductor se abalanzó sobre él frente a la cámara. Luego, ella misma fue golpeada por la acompañante del agresor.

Un tenso momento quedó captado en cámara en plena transmisión de Contigo en la Mañana, luego de que un sujeto agrediera a golpes a un conductor tras un accidente de tránsito en La Pintana.

La agresión se desató cuando la periodista del matinal, Dayanne Salazar, quien cubría la colisión entre dos vehículos, conversaba con uno de los conductores afectados. A pocos metros, Carabineros tomaba declaración al chofer que habría provocado el choque.

Mientras el conductor afectado relataba lo ocurrido, el agresor se apartó de los policías y se abalanzó sobre el entrevistado para golpearlo. “Dios mío, le están pegando”, exclamó la reportera.





A partir de ahí, las imágenes dieron cuenta de un violento enfrentamiento que terminó con la intervención de efectivos policiales y con ambos hombres detenidos.

La situación sumó un nuevo episodio cuando Dayanne Salazar, que intentaba obtener la versión del agresor, fue golpeada en el rostro por la acompañante de este. La mujer también fue detenida.

Según antecedentes preliminares, el conductor que inició la riña no habría contado con la documentación.

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