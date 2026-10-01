Caso Guillermo Maripán y Carmen Tuitera: ¿Por qué el futbolista no se presentó a audiencia de formalización?
La jueza aceptó el justificativo presentado por la defensa del seleccionado nacional y se fijó una nueva audiencia.
Este miércoles, Guillermo Maripán debía presentarse a la audiencia de formalización presentada por Carmen Castillo, más conocida como Carmen Tuitera, quien lo demandó por difundir material íntimo de ella sin su consentimiento.
Sin embargo, el deportista no llegó, ya que su defensa presentó un certificado laboral que acreditaba que se encontraba entrenando en el club Internacional de Porto Alegre, en Brasil, informó el diario Las Últimas Noticias.
Por esta razón, la jueza Paulina Moya acogió el justificativo, pero advirtió que Maripán debe presentarse sí o sí en una próxima citación, fijada para el 16 de diciembre.
Abogadas se refirieron a ausencia de Maripán
Loreto Hoyos, abogada del futbolista, señaló al citado medio: “Se tratan de impedimentos laborales concretos… (la magistrada) no tuvo ningún problema en reagendar”.
Mientras que Daniela López, representante de Carmen Tuitera, manifestó: “Nuestra postura es que nadie puede estar por sobre la ley así que el señor Maripán debe saber llegar. Si él y su defensa creen que pueden sostener una no comparecencia de manera reiterada, están muy equivocados, la jueza fue muy clara en que debe presentarse para la próxima ocasión”.
Por último, indicó cómo está su defendida: “Siente frustración porque es evidente que él busca dilatar el proceso para no comparecer ante el tribunal. Sin embargo, también ella está confiada porque sabe que no lo podrá hacer y confía en nosotras (abogadas)”.