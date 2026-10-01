“Brillando solita…”: Nicole Moreno reacciona tras supuesto nuevo romance con español

Manu González compartió un romántico mensaje dando a entender que su amorío con la deportista seguía vivo en la actualidad, sin embargo, la chilena fue tajante en aclarar sus dichos.

La modelo fitness, Nicole Moreno, compartió en sus redes sociales una inesperada declaración respecto a estado sentimental, aclarando que se encuentra soltera.

Pese a que no se refirió a nadie en particular, momentos antes el chico reality de nacionalidad española, Manu González, compartió una serie de fotografías con Luli con un mensaje que hacía suponer se que se encontraban en una relación amorosa.

“Que este sea solo el comienzo de una historia llena de aprendizajes, sonrisas y recuerdos inolvidables“, escribió el español en su Instagram, recordando el periodo en que fue compañero de Nicole, en donde incluso llegaron a los besos tras una romántica cita.





Qué dijo Nicole sobre un supuesto romance con Manu González

Por su parte, Moreno usó sus historias de Instagram para aclarar este supuesto romance que ahora sale a las luz, pero realmente ocurrió meses atrás. “La televisión puede viajar en el tiempo… la vida real, no“, partió diciendo.

Respecto a este amorío, aclaró: “Yo estoy haciendo mi propio camino y feliz con el mío. Brillando solita con mi propia luz, como siempre“.

Haciendo un llamado indirecto a sus seguidores para que se manifestaran contra la publicación del español, agregó: “Qué ganas de compartir una receta, chilena y fitness“.

Al término de esta nota, Manu no se ha referido a las declaraciones de la chilena, solamente se ha dedicado a responder los cientos de comentarios en donde lo felicitan por su relación con Nicole.

Revisa la historia de Nicole Moreno en Instagram: