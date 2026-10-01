01/ 10/ 2026 07:36

“No nos van a callar”: Diputado Daniel Valenzuela fue víctima de un robo al interior de su vehículo en Providencia

El diputado Daniel Valenzuela (IND-RN) fue víctima de un robo durante la noche de este miércoles. El parlamentario estaba participando en un programa de streaming en la calle Praga y, cuando salió hacia su vehículo, los vidrios estaban rotos, al igual que los neumáticos pinchados. En su interior había aparatos electrónicos y una carpeta con documentos confidenciales en relación con una investigación de corrupción, por lo que el diputado señaló: “No nos van a callar”.