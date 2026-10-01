Casting Gran Hermano Casting Pasa Palabra
Programas Programación Señal en vivo
Festival de Olmué
/

“No nos van a callar”: Diputado Daniel Valenzuela fue víctima de un robo al interior de su vehículo en Providencia

Alex Sierra
Por Alex Sierra

Periodista de CHV Noticias

El diputado Daniel Valenzuela (IND-RN) fue víctima de un robo durante la noche de este miércoles. El parlamentario estaba participando en un programa de streaming en la calle Praga y, cuando salió hacia su vehículo, los vidrios estaban rotos, al igual que los neumáticos pinchados. En su interior había aparatos electrónicos y una carpeta con documentos confidenciales en relación con una investigación de corrupción, por lo que el diputado señaló: “No nos van a callar”.

Seguir en Seguir en

Recomendados