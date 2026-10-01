Las sospechas de Melih podrían arrinconar a Asya | Capítulo 53 | Traicionada

En este capítulo de Traicionada, las autoridades buscan esclarecer nuevos detalles sobre lo ocurrido durante el cautiverio de Derin y el rol de Asya.

Por otro lado, Gonül enfrenta el temor de que algunas verdades salgan a la luz, mientras Bahar intenta convencer a Asya de tomar medidas contra los planes de Derin. Todo mientras nuevos testimonios amenazan con complicar el escenario.

Por otro lado, Volkan deberá enfrentar sus propios sentimientos y las decisiones que ha tomado durante los últimos años, incluso si eso significa herir a su esposa.

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