“Resiste, mamá”: Mane Swett reaparece con esperanzador mensaje a horas de audiencia clave por su hijo

Desde Estados Unidos, la actriz se prepara para enfrentar una importante instancia legal ante un tribunal de familia neoyorquino para recuperar la custodia del adolescente.

La tarde de este miércoles, Mane Swett compartió una escueta declaración que actualizó la nueva instancia judicial que enfrenta en Estados Unidos para recuperar la custodia de su hijo.

A través de su cuenta de Instagram, la actriz que recientemente estrenó la película Papi Ricky compartió una selfie desde la ciudad de Nueva York, donde también aprovechó de escribir un mensaje.

“Ya en camino, familia. #ResisteMamá” , escribió la intérprete, en directa alusión a la audiencia que está fijada para este viernes 1 de octubre en la metropolis norteamericana.

La nueva arremetida de Mane Swett

Vale recordar que este nuevo proceso judicial, que sería la última oportunidad legal para lograr su cometido, inició de manera formal el pasado 24 de agosto.

Ahora, de acuerdo con Página 7, se prepara para enfrentar esta fecha que corresponde a la última jornada de comparecencias programada hasta ahora.

El proceso comenzó luego de que la Corte Suprema del Estado de Nueva York dejara sin efecto una resolución anterior que había favorecido al padre del niño, el periodista estadounidense John Bowe.





Tras la cita de esta semana, la actriz deberá esperar la resolución de la justicia estadounidense respecto al futuro de la custodia de su hijo y si finalmente podrá concretar el reencuentro.

En unas declaraciones a Plan Perfecto, declaró que “siempre he tenido toda la fe”. “Ojalá pudiera ver a mi hijo. Prefiero no entregar detalles, pero yo creo que cada día que pasa estoy más cerca “, agregó.

“No es un secreto para nadie que llevo un difícil proceso judicial por años, y ese sigue siendo mi norte y mi principal misión en la vida“, sinceró.

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