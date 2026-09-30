Nuevo vuelo deportó a 40 extranjeros a Colombia y Perú: Gobierno afirma que llevan 1.468 expulsiones

28 de los 40 expulsados registraban antecedentes por delitos como lesiones graves, robo con violencia, porte de arma de fuego, violencia intrafamiliar y tráfico de drogas.

La madrugada de este miércoles, 40 personas fueron expulsadas del país en un vuelo que despegó desde el Grupo 10 de la Fuerza Aérea de Chile (FACH).

En detalle, son 32 personas de nacionalidad colombiana y ocho ciudadanos peruanos.

Este vuelo expulsión es el noveno de la administración del presidente José Antonio Kast y el décimo vuelo realizado durante 2026.

Con 1.764 expulsiones materializadas durante 2026, la cifra representa un aumento de 64,9% mayor que la registrada en 2022; 86,5% respecto de la de 2023; 60,4% más alto que en 2024 y 39,2% por sobre el total de 2025.

Sin embargo, desde el 11 de marzo, es decir el inicio de la actual administración, van 1.468 deportaciones.





Según señaló el gobierno, durante este año se han concretado -en promedio- 200 expulsiones al mes, lo que equivale a más de seis expulsiones diarias.

Expulsados con antecedentes delictuales

De los 40 expulsados de este miércoles, 28 registraban antecedentes por delitos entre los que aparecen lesiones graves, robo con violencia, porte de arma de fuego, violencia intrafamiliar y tráfico de drogas.

Entre ellos destaca el ciudadano colombiano John Freddy Vivas Lucumi, quien presenta cinco causas por amenazas, incluida una por lesiones graves, en tribunales de la Región de Ñuble.

También se concretó la salida de la ciudadana peruana Brillith Risco Tejad, quien registra antecedentes por robo con violencia y mantenía un encargo vigente por el delito de lesiones graves en Perú.

Del total de 40 personas expulsadas en este vuelo, 18 corresponden a expulsiones administrativas y 22 a expulsiones judiciales.