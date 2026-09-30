El tenso regreso de Jesse & Joy a Chile: Vocalista al borde del llanto y su hermano recibió pifias

La presentación se produjo en medio de la incertidumbre por el futuro del dúo de hermanos, luego de que Jesse Huerta anunciara que se tomará un tiempo para enfocarse en su familia y proyectos personales. “El aire se cortaba con tijera”, reaccionó una asistente.

El regreso de Jesse & Joy a Chile estuvo marcado por un ambiente muy distinto al de sus anteriores visitas. A pocos días del anuncio de la pausa de Jesse Huerta en el dúo, los hermanos se reencontraron con sus fans chilenos en Santander Arena.

La presentación se produjo en medio de la incertidumbre por el futuro del dúo, luego de que Jesse anunciara que se tomará un tiempo para enfocarse en su familia y bienestar personal.

Una decisión que sorprendió incluso a Joy, quien posteriormente reveló que se había enterado apenas minutos antes de que la noticia se hiciera pública.

Joy Huerta al borde del llanto en Chile

Uno de los momentos más comentados de la noche ocurrió cuando Joy Huerta se dirigió al público para referirse al complejo escenario que atraviesan.

“Es algo bien especial llegar a un lugar tan lejos de casa y sentir que uno se está acercando al hogar, sentir que uno está cerca de la gente que quiere”, comenzó diciendo la cantante.





Luego reconoció el impacto que han tenido para ella los acontecimientos de las últimas semanas. “No les voy a mentir. Han sido unos días muy raros. Han sido unos días difíciles. Han sido unos días que yo personalmente sigo sin entender ”, expresó visiblemente emocionada.

“Ante todo lo que ha pasado en los últimos días, yo quiero que sepan que los amo con todo mi ser, que los amo con toda mi alma”, agregó frente a los asistentes.

Abucheos a Jesse y tensión que percibieron los fanáticos

El ambiente también tuvo momentos incómodos. Jesse recibió abucheos desde una parte del público, en medio de las repercusiones que ha generado su decisión de alejarse temporalmente del proyecto que comparte con su hermana.

A ello se sumaron las impresiones que varios asistentes dejaron posteriormente en redes sociales.

En los comentarios de una publicación de la productora Bizarro en Instagram, fanáticos aseguraron haber percibido cierta distancia entre los hermanos durante el espectáculo.

“El aire se cortaba con tijera”, escribió una persona, mientras otras señalaron que “se notó lo incómodo”, “la tensión estaba en el aire” y que hubo “poco contacto visual” entre ambos artistas.

La dupla tiene programada una segunda presentación en Santiago este miércoles 30 de septiembre, nuevamente en el Santander Arena, antes de continuar con sus compromisos internacionales.