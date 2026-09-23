Fans de Jesse & Joy en picada contra integrante tras polémico anuncio: “Tenías que hacerla llorar…”

A días de anunciar su paso al costado del dúo mexicano, Jesse Huerta sorprendió anunciando un nuevo proyecto y debió salir a aclarar la situación. “Mi hermana y mi equipo lo sabían”, aseguró el artista.

La separación de Jesse & Joy sigue generando repercusiones entre sus seguidores. A pocos días de conocerse que Jesse Huerta decidió dar un paso al costado del exitoso dúo, el músico quedó en el centro de las críticas tras anunciar una inesperada decisión.

A través de su cuenta de Instagram, el artista anunció con bombos y platillos su nuevo proyecto: Jesse and The Supernovas.

La noticia llamó especialmente la atención porque Jesse había explicado que su decisión de hacer una pausa en Jesse & Joy respondía a la necesidad de dedicar más tiempo a su familia y cuidar su salud física, mental y emocional.

El anuncio de una nueva banda hizo que algunos seguidores cuestionaran esas explicaciones.





La controversia se intensificó luego de la reciente conferencia de prensa que encabezó Joy Huerta sin su hermano, instancia en la que rompió en llanto al referirse al futuro del proyecto.

La cantante reveló que se había enterado de la decisión de Jesse apenas unos 20 minutos antes de que fuera comunicada públicamente.

“No está aquí la persona con la que construí todo esto”, expresó Joy visiblemente emocionada. Pese a la incertidumbre, aseguró que continuará adelante y cumplirá con los compromisos programados, entre ellos las presentaciones en el Auditorio Nacional de Ciudad de México.

Fans en picada contra Jesse Huerta por anuncio

En medio de este escenario, Jesse presentó Jesse and The Supernovas, desatando una ola de comentarios en redes sociales.

“¿No era más fácil decir que querías dedicarte a ser solista?”, “tan fácil que era ser honesto y decir que querías tu propio proyecto” y “¿no que se iba a descansar y estar con la familia?”, fueron algunas de las reacciones.

Otros seguidores apuntaron directamente al impacto que la separación tuvo en Joy. “¿Tenías que hacer llorar a tu hermana y jugar con el tema de la salud mental para hacerte solista?” y “no alcanzaste ni a sentarte en el sofá y prender la tele en tu casa para pasar tiempo en familia”, escribieron usuarios en redes.

Ante los cuestionamientos, Jesse publicó una extensa aclaración y aseguró que se están “confundiendo dos cosas”. Según explicó, cuando habló de hacer espacio para cuidar de sí mismo y de su familia, “nunca dije que me alejaría de la música”.





Además, afirmó que Jesse and The Supernovas no surgió después de su decisión de dejar el dúo. “Es un proyecto que estaba planeado, calendarizado y hablado desde hace meses. Mi hermana y mi equipo lo sabían”, sostuvo.

El músico también defendió su necesidad de seguir creando durante este periodo. “La música es lo que hago, pero también es parte de cómo vivo, de quién soy, de cómo proceso lo que siento y encuentro paz”, señaló, agregando que decidió hacer una pausa de Jesse & Joy en “uno de los mejores momentos de nuestra carrera”.

“Lo que cambió fue que decidí escuchar a mi familia, a mi cuerpo, a mi corazón y también a mí mismo. Hacer espacio para mis sueños, mi paz, mi tiempo y mi familia. Y eso hice”, cerró.