Detienen a acusado de femicidio frustrado en Recoleta: Víctima fue atacada frente a su hija y sigue grave
Un hombre de 42 años fue detenido tras ser denunciado por herir con un arma blanca a su pareja al interior de su vivienda.
Carabineros detuvo este miércoles a un hombre de 42 años acusado de un femicidio frustrado registrado el pasado lunes 14 de septiembre en Recoleta.
El presunto autor del delito habría agredido con un arma blanca a su pareja al interior de su vivienda y frente a su hija, provocándole graves lesiones.
Posterior al ataque, el hombre huyó de la región Metropolitana y finalmente fue encontrado en Chillán, luego de que el OS-9 de Carabineros de Ñuble detectara su ubicación.
La víctima, en tanto, fue auxiliada por su hija y sus vecinos, quienes la trasladaron hasta el Hospital San José, donde permanece en riesgo vital.
El imputado quedó a disposición de la Fiscalía Centro Norte y, tras ser formalizado por el delito de femicidio frustrado y amenazas contra otra víctima, quedó con prisión preventiva.