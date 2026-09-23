“Perdí todos mis dientes”: Kathy Orellana preocupó a sus seguidores por comportamiento durante transmisión en vivo

La cantante se quejó por las críticas que reciben las personas que utilizan una placa dental, lo que en ocasiones puede generar problemas en el habla.

Este miércoles, Kathy Orellana preocupó a sus seguidores tras haber realizado una transmisión en vivo en su cuenta de Instagram.

La cantante se quejó por las críticas que reciben las personas que utilizan una placa dental, lo que en ocasiones puede generar problemas en el habla.





¿Qué pasó con Kathy Orellana?

“Se pasaron para hacer pebre a la gente que usa placa o prótesis y no le alcanzan las lucas para ponerse un implante. A mí no me alcanza”, comentó Kathy.

En esa misma línea, agregó: “Yo perdí todos mis dientes de arriba en un accidente automovilístico, curada. Ahora me estoy cuidando los de abajo”.

“Yo creo que todas las mamás de Chile tienen algún pedazo de placa. Debería ser un regalo del gobierno porque a mí, yo me hice el diseño de mi sonrisa y me cambió la vida. Yo antes tenía cara de flaite” , indicó Orellana.

La exchica Rojo comenzó a imitar la forma en la que hablaba cuando era más joven y luego se le olvidaron algunas palabras, lo que generó una ola de mensajes en la publicación.

“No vuelvas atrás; con Dios de nuestro lado, todo es posible”, “ya po’, Kathy, vamos que se puede”, “qué tristeza verte así”, “por favor, no de nuevo” y “otra vez, cuando estés bien, revisa el video. ¿Cómo te expones?”, son algunos de los comentarios que finalmente dejaron los usuarios en la publicación.

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