Gira Teletón 2026: Revisa las ciudades, fechas y artistas que se presentarán

Noche de Brujas, Alanys Lagos y Zúmbale Primo son algunos de los artistas que formarán parte de la gira que antecederá a la gran campaña televisada, el próximo 6 y 7 de noviembre.

La esperada antesala a la gran campaña solidaria de la Teletón, que se realizará el próximo 6 y 7 de noviembre, se acerca muy pronto. La Gira Teletón 2026 regresa en octubre con distintos artistas que recorrerán el país con un especial propósito.

Con su música contribuirán a motivar a los chilenos a participar de la cruzada solidaria que busca reunir fondos para continuar la rehabilitación de más de 31 mil niños, niñas y adolescentes.

El evento contará con shows principales y algunas paradas intermedias en distintas localidades. Todas serán gratuitas, abiertas a todo público y sin inscripción previa.

Cronograma y artistas de la Gira Teletón 2026

La Gira Teletón se desarrollará en dos tramos. Primero, desde el 13 hasta el 18 de octubre en la zona norte. Y desde el 27 hasta el 31 en la zona sur.

ZONA NORTE

Arica: Martes 13 de octubre – 18:00 horas (Avenida San Martín, entre Condell y 18 de septiembre)

Tributo a Guerreras del K-Pop

Q_Are

Amigo de Artistas

Alanys Lagos

Koke Núñez

Sinaka

Santa Feria

Toly Fu

Iquique: Miércoles 14 de octubre – 18:00 horas (Parque Playa Brava)

Tributo a Guerreras del K-Pop

Cachureos

Amigo de Artistas

Lucky Brown

Alanys Lagos

Koke Núñez

Sinaka

Noche de Brujas

Calama: Jueves 15 de octubre – 18:00 horas (Ex finca San Juan)

Tributo a Guerreras del K-Pop

Cachureos

Amigo de Artistas

Lucky Brown

Alanys Lagos

Koke Núñez

Sinaka

Noche de Brujas

Mejillones: Viernes 16 de octubre – 12:00 horas (Anfiteatro Costanera)

Antofagasta: Viernes 16 de octubre – 18:00 horas (Estacionamiento Estadio Calvo Bascuñán)

Tributo a Guerreras del K-Pop

Amigo de Artistas

Lucky Brown

Alanys Lagos

Koke Núñez

Gino Mella

Caldera: Sábado 17 de octubre – 12:00 horas (Plaza Carlos Condell)

Vallenar: Sábado 17 de octubre – 18:00 horas (Cancha Estadio Municipal)

Tributo a Guerreras del K-Pop

Amigo de Artistas

Lucky Brown

Alanys Lagos

Koke Núñez

Gino Mella

Santa Feria

La Serena: Domingo 18 de octubre – 18:00 horas (Plaza de Armas)

Tributo a Guerreras del K-Pop

Amigo de Artistas

Lucky Brown

Alanys Lagos

Koke Núñez

Gino Mella

Pailita

ZONA SUR

Rancagua: Martes 27 de octubre – 12:00 horas (Plaza de los Heróes)

Talca: Martes 27 de octubre – 18:00 horas (Avenida Costanera, esquina 7 oriente)

Tributo a Guerreras del K-Pop

Cachureos

Alanys Lagos

Ignacio Ormazábal

Sinaka

Zúmbale Primo

Benja Valencia

Ránquil: Miércoles 28 de octubre – 12:00 horas (Plaza Parque Ñipas)

Los Ángeles: Miércoles 28 de octubre – 18:00 horas (Estacionamiento Polideportivo)

Tributo a Guerreras del K-Pop

Pulentos

Benja Valencia

Alanys Lagos

Ignacio Ormazábal

Sinaka

Zúmbale Primo

Noche de Brujas

Perquenco: Jueves 29 de octubre – 12:00 horas (Frontis Centro Cultural)

Villarrica: Jueves 29 de octubre – 18:00 horas (Avenida Costanera, esquina Colo Colo)

Tributo a Guerreras del K-Pop

Pulentos

Alanys Lagos

Ignacio Ormazábal

Gino Mella

Zúmbale Primero

Benja Valencia

Noche de Brujas

La Unión: Viernes 30 de octubre – 12:00 horas (Plaza de la Concordia)

Osorno: Viernes 30 de octubre – 18:00 horas (Parque Chucaya)

Tributo a Guerreras del K-Pop

Pulentos

Alanys Lagos

Ignacio Ormazábal

Gino Mella

Zúmbale Primo

Toly Fu

Frutillar: Sábado 31 de octubre – 12:00 horas (Estadio)

Puerto Montt: Sábado 31 de octubre – 18:00 horas (Inicio Carretera Austral)