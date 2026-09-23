Casting Gran Hermano
Programas Programación Señal en vivo
Casting Pasa Palabra
/

Gira Teletón 2026: Revisa las ciudades, fechas y artistas que se presentarán

Noche de Brujas, Alanys Lagos y Zúmbale Primo son algunos de los artistas que formarán parte de la gira que antecederá a la gran campaña televisada, el próximo 6 y 7 de noviembre.

Catalina Vargas
Por Catalina Vargas

Periodista Digital

La esperada antesala a la gran campaña solidaria de la Teletón, que se realizará el próximo 6 y 7 de noviembre, se acerca muy pronto. La Gira Teletón 2026 regresa en octubre con distintos artistas que recorrerán el país con un especial propósito.

Con su música contribuirán a motivar a los chilenos a participar de la cruzada solidaria que busca reunir fondos para continuar la rehabilitación de más de 31 mil niños, niñas y adolescentes. 

El evento contará con shows principales y algunas paradas intermedias en distintas localidades. Todas serán gratuitas, abiertas a todo público y sin inscripción previa.

Cronograma y artistas de la Gira Teletón 2026

La Gira Teletón se desarrollará en dos tramos. Primero, desde el 13 hasta el 18 de octubre en la zona norte. Y desde el 27 hasta el 31 en la zona sur.

ZONA NORTE

Arica: Martes 13 de octubre – 18:00 horas (Avenida San Martín, entre Condell y 18 de septiembre)

  • Tributo a Guerreras del K-Pop
  • Q_Are
  • Amigo de Artistas
  • Alanys Lagos
  • Koke Núñez
  • Sinaka
  • Santa Feria
  • Toly Fu

Iquique: Miércoles 14 de octubre – 18:00 horas (Parque Playa Brava)

  • Tributo a Guerreras del K-Pop
  • Cachureos
  • Amigo de Artistas
  • Lucky Brown
  • Alanys Lagos
  • Koke Núñez
  • Sinaka
  • Noche de Brujas

Calama: Jueves 15 de octubre – 18:00 horas (Ex finca San Juan)

  • Tributo a Guerreras del K-Pop
  • Cachureos
  • Amigo de Artistas
  • Lucky Brown
  • Alanys Lagos
  • Koke Núñez
  • Sinaka
  • Noche de Brujas

Mejillones: Viernes 16 de octubre – 12:00 horas (Anfiteatro Costanera)

Antofagasta: Viernes 16 de octubre – 18:00 horas (Estacionamiento Estadio Calvo Bascuñán)

  • Tributo a Guerreras del K-Pop
  • Amigo de Artistas
  • Lucky Brown
  • Alanys Lagos
  • Koke Núñez
  • Gino Mella

Caldera: Sábado 17 de octubre – 12:00 horas (Plaza Carlos Condell)

Vallenar: Sábado 17 de octubre – 18:00 horas (Cancha Estadio Municipal)

  • Tributo a Guerreras del K-Pop
  • Amigo de Artistas
  • Lucky Brown
  • Alanys Lagos
  • Koke Núñez
  • Gino Mella
  • Santa Feria

La Serena: Domingo 18 de octubre – 18:00 horas (Plaza de Armas)

  • Tributo a Guerreras del K-Pop
  • Amigo de Artistas
  • Lucky Brown
  • Alanys Lagos
  • Koke Núñez
  • Gino Mella
  • Pailita

ZONA SUR

Rancagua: Martes 27 de octubre – 12:00 horas (Plaza de los Heróes)

Talca: Martes 27 de octubre – 18:00 horas (Avenida Costanera, esquina 7 oriente)

  • Tributo a Guerreras del K-Pop
  • Cachureos
  • Alanys Lagos
  • Ignacio Ormazábal
  • Sinaka
  • Zúmbale Primo
  • Benja Valencia

Ránquil: Miércoles 28 de octubre – 12:00 horas (Plaza Parque Ñipas)

Los Ángeles: Miércoles 28 de octubre – 18:00 horas (Estacionamiento Polideportivo)

  • Tributo a Guerreras del K-Pop
  • Pulentos
  • Benja Valencia
  • Alanys Lagos
  • Ignacio Ormazábal
  • Sinaka
  • Zúmbale Primo
  • Noche de Brujas

Perquenco: Jueves 29 de octubre – 12:00 horas (Frontis Centro Cultural)

Villarrica: Jueves 29 de octubre – 18:00 horas (Avenida Costanera, esquina Colo Colo)

  • Tributo a Guerreras del K-Pop
  • Pulentos
  • Alanys Lagos
  • Ignacio Ormazábal
  • Gino Mella
  • Zúmbale Primero
  • Benja Valencia
  • Noche de Brujas

La Unión: Viernes 30 de octubre – 12:00 horas (Plaza de la Concordia)

Osorno: Viernes 30 de octubre – 18:00 horas (Parque Chucaya)

  • Tributo a Guerreras del K-Pop
  • Pulentos
  • Alanys Lagos
  • Ignacio Ormazábal
  • Gino Mella
  • Zúmbale Primo
  • Toly Fu

Frutillar: Sábado 31 de octubre – 12:00 horas (Estadio)

Puerto Montt: Sábado 31 de octubre – 18:00 horas (Inicio Carretera Austral)

  • Tributo a Guerreras del K-Pop
  • Pulentos
  • Alanys Lagos
  • Ignacio Ormazábal
  • Gino Mella
  • Zúmbale Primo
  • Toly Fu

 

 

Seguir en Seguir en