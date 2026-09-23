Gira Teletón 2026: Revisa las ciudades, fechas y artistas que se presentarán
Noche de Brujas, Alanys Lagos y Zúmbale Primo son algunos de los artistas que formarán parte de la gira que antecederá a la gran campaña televisada, el próximo 6 y 7 de noviembre.
La esperada antesala a la gran campaña solidaria de la Teletón, que se realizará el próximo 6 y 7 de noviembre, se acerca muy pronto. La Gira Teletón 2026 regresa en octubre con distintos artistas que recorrerán el país con un especial propósito.
Con su música contribuirán a motivar a los chilenos a participar de la cruzada solidaria que busca reunir fondos para continuar la rehabilitación de más de 31 mil niños, niñas y adolescentes.
El evento contará con shows principales y algunas paradas intermedias en distintas localidades. Todas serán gratuitas, abiertas a todo público y sin inscripción previa.
Cronograma y artistas de la Gira Teletón 2026
La Gira Teletón se desarrollará en dos tramos. Primero, desde el 13 hasta el 18 de octubre en la zona norte. Y desde el 27 hasta el 31 en la zona sur.
ZONA NORTE
Arica: Martes 13 de octubre – 18:00 horas (Avenida San Martín, entre Condell y 18 de septiembre)
- Tributo a Guerreras del K-Pop
- Q_Are
- Amigo de Artistas
- Alanys Lagos
- Koke Núñez
- Sinaka
- Santa Feria
- Toly Fu
Iquique: Miércoles 14 de octubre – 18:00 horas (Parque Playa Brava)
- Tributo a Guerreras del K-Pop
- Cachureos
- Amigo de Artistas
- Lucky Brown
- Alanys Lagos
- Koke Núñez
- Sinaka
- Noche de Brujas
Calama: Jueves 15 de octubre – 18:00 horas (Ex finca San Juan)
- Tributo a Guerreras del K-Pop
- Cachureos
- Amigo de Artistas
- Lucky Brown
- Alanys Lagos
- Koke Núñez
- Sinaka
- Noche de Brujas
Mejillones: Viernes 16 de octubre – 12:00 horas (Anfiteatro Costanera)
Antofagasta: Viernes 16 de octubre – 18:00 horas (Estacionamiento Estadio Calvo Bascuñán)
- Tributo a Guerreras del K-Pop
- Amigo de Artistas
- Lucky Brown
- Alanys Lagos
- Koke Núñez
- Gino Mella
Caldera: Sábado 17 de octubre – 12:00 horas (Plaza Carlos Condell)
Vallenar: Sábado 17 de octubre – 18:00 horas (Cancha Estadio Municipal)
- Tributo a Guerreras del K-Pop
- Amigo de Artistas
- Lucky Brown
- Alanys Lagos
- Koke Núñez
- Gino Mella
- Santa Feria
La Serena: Domingo 18 de octubre – 18:00 horas (Plaza de Armas)
- Tributo a Guerreras del K-Pop
- Amigo de Artistas
- Lucky Brown
- Alanys Lagos
- Koke Núñez
- Gino Mella
- Pailita
ZONA SUR
Rancagua: Martes 27 de octubre – 12:00 horas (Plaza de los Heróes)
Talca: Martes 27 de octubre – 18:00 horas (Avenida Costanera, esquina 7 oriente)
- Tributo a Guerreras del K-Pop
- Cachureos
- Alanys Lagos
- Ignacio Ormazábal
- Sinaka
- Zúmbale Primo
- Benja Valencia
Ránquil: Miércoles 28 de octubre – 12:00 horas (Plaza Parque Ñipas)
Los Ángeles: Miércoles 28 de octubre – 18:00 horas (Estacionamiento Polideportivo)
- Tributo a Guerreras del K-Pop
- Pulentos
- Benja Valencia
- Alanys Lagos
- Ignacio Ormazábal
- Sinaka
- Zúmbale Primo
- Noche de Brujas
Perquenco: Jueves 29 de octubre – 12:00 horas (Frontis Centro Cultural)
Villarrica: Jueves 29 de octubre – 18:00 horas (Avenida Costanera, esquina Colo Colo)
- Tributo a Guerreras del K-Pop
- Pulentos
- Alanys Lagos
- Ignacio Ormazábal
- Gino Mella
- Zúmbale Primero
- Benja Valencia
- Noche de Brujas
La Unión: Viernes 30 de octubre – 12:00 horas (Plaza de la Concordia)
Osorno: Viernes 30 de octubre – 18:00 horas (Parque Chucaya)
- Tributo a Guerreras del K-Pop
- Pulentos
- Alanys Lagos
- Ignacio Ormazábal
- Gino Mella
- Zúmbale Primo
- Toly Fu
Frutillar: Sábado 31 de octubre – 12:00 horas (Estadio)
Puerto Montt: Sábado 31 de octubre – 18:00 horas (Inicio Carretera Austral)
- Tributo a Guerreras del K-Pop
- Pulentos
- Alanys Lagos
- Ignacio Ormazábal
- Gino Mella
- Zúmbale Primo
- Toly Fu