Más de 600 mil personas no han canjeado el Cupón de Gas: Plazo vence en pocos días

Para quienes aún no canjean el beneficio, se puede realizar en cerca de 2.100 distribuidores adheridos a lo largo del país.

El Gobierno realizó un llamado este miércoles para que los hogares que aún no han utilizado su Cupón de Gas Licuado, lo canjeen, debido a que su plazo se vence en pocos días.

El subsecretario de Evaluación Social, Gabriel Ugarte, se dirigió a las más de 600 mil personas que activaron el beneficio, aún no lo usan y corren el riesgo de perderlo.

“El plazo para canjear este beneficio es hasta el miércoles 30 de septiembre, nuestro llamado es a que hagan uso de este cupón de 27 mil y que no lo pierdan”, expresó la autoridad.





Sin embargo, Ugarte reveló que 4.560.500 de los más de 5 millones de hogares que activaron el Cupón de Gas Licuado, ya lo utilizaron.

De este modo, recordó a quienes aún no lo han hecho, que “pueden acceder a él a través de los canales habilitados por BancoEstado, ya sea en formato digital, mediante la app BancoEstado o RutPay, o en formato físico, a través de un váucher que se imprime en cualquier CajaVecina“.

Además, señaló que se puede canjear en alrededor de 2.100 distribuidores adheridos a lo largo del país, cuyo listado completo se encuentra en el sitio web de BancoEstado.