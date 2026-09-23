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Más de 600 mil personas no han canjeado el Cupón de Gas: Plazo vence en pocos días

Para quienes aún no canjean el beneficio, se puede realizar en cerca de 2.100 distribuidores adheridos a lo largo del país.

Catalina Vargas
Por Catalina Vargas

Periodista Digital

El Gobierno realizó un llamado este miércoles para que los hogares que aún no han utilizado su Cupón de Gas Licuado, lo canjeen, debido a que su plazo se vence en pocos días.

El subsecretario de Evaluación Social, Gabriel Ugarte, se dirigió a las más de 600 mil personas que activaron el beneficio, aún no lo usan y corren el riesgo de perderlo.

“El plazo para canjear este beneficio es hasta el miércoles 30 de septiembre, nuestro llamado es a que hagan uso de este cupón de 27 mil y que no lo pierdan”, expresó la autoridad.

Sin embargo, Ugarte reveló que 4.560.500 de los más de 5 millones de hogares que activaron el Cupón de Gas Licuado, ya lo utilizaron.

De este modo, recordó a quienes aún no lo han hecho, que “pueden acceder a él a través de los canales habilitados por BancoEstado, ya sea en formato digital, mediante la app BancoEstado o RutPay, o en formato físico, a través de un váucher que se imprime en cualquier CajaVecina“.

Además, señaló que se puede canjear en alrededor de 2.100 distribuidores adheridos a lo largo del país, cuyo listado completo se encuentra en el sitio web de BancoEstado.

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