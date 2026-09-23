“Acto de sumisión”: FA rechaza adhesión al Escudo de las Américas y advierte “subordinación” a EEUU

El partido cuestionó la decisión del gobierno de sumarse a la iniciativa impulsada por Donald Trump y pidió conocer los compromisos asumidos en materias de inteligencia, seguridad, defensa y economía.

El Frente Amplio (FA) expresó su rechazo a la decisión del gobierno del presidente José Antonio Kast de incorporar a Chile al Escudo de las Américas, iniciativa impulsada por Estados Unidos para coordinar acciones entre países de la región frente al crimen organizado.

A través de una declaración pública difundida este miércoles, la colectividad cuestionó los alcances de la decisión y apuntó directamente a sus eventuales efectos sobre la política exterior chilena.

“La adhesión a esta iniciativa es un acto de sumisión que rompe con la línea de Estado que ha seguido Chile en materia de política exterior” , sostuvo el partido, agregando que, a su juicio, se vulneran principios como “la independencia, respeto a la soberanía de los estados y promoción de la paz como forma de resolución de conflictos”.

El FA también cuestionó el rol de Estados Unidos y calificó al Escudo de las Américas como una “iniciativa ideológica, impulsada por el gobierno de Donald Trump”.

En esa línea, afirmó que la incorporación de Chile “consolida la asimilación de nuestro país a la política hemisférica estadounidense que busca una influencia predominante de Estados Unidos sobre los países de la región”.





La crítica del FA por adhesión a Escudo de las Américas

En su declaración, el Frente Amplio también abordó las palabras de Trump respecto de la posibilidad de intervenir contra organizaciones criminales cuando otros países no puedan enfrentarlas.

“Para Chile, participar en acciones de esta naturaleza vulneraría gravemente nuestra Constitución, la legislación vigente y con ello, nuestro derecho a la autodeterminación”, sostuvo la colectividad.

Pese a ello, el partido afirmó que la cooperación internacional sí es necesaria para enfrentar al narcotráfico y al crimen organizado, aunque planteó reparos respecto de sus límites.

“Chile debe combatir con decisión al crimen organizado y al narcotráfico, y para ello la cooperación internacional es indispensable”, señaló el FA.

Frente Amplio expresa preocupación por adhesión de Chile al “Escudo de las Américas”. pic.twitter.com/PKkqkCjzoF — Frente Amplio Chile (@elfrente_amplio) September 23, 2026

Sin embargo, agregó que “ la cooperación no puede ser entendida como una subordinación de nuestra política exterior , en materia económica, de recursos naturales, seguridad y defensa a los intereses de ningún otro Estado”.

Según el partido, la incorporación al Escudo de las Américas estaría vinculada a “un alineamiento geopolítico de nuestro país con los intereses de Estados Unidos” y no a “una estrategia efectiva para el combate del crimen organizado”.

“Exigimos que el gobierno garantice expresamente que ninguna fuerza militar extranjera podrá operar en territorio chileno y que los organismos de inteligencia nacional quedarán resguardados de cualquier presión o injerencia extranjera”, cerró el FA.

Bancadas oficialistas respaldan adhesión

Tras los cuestionamientos, las bancadas de la UDI, Republicanos, Evópoli y Renovación Nacional emitieron una declaración conjunta respaldando la adhesión de Chile y rechazando las advertencias sobre una eventual afectación de la soberanía nacional.

“Rechazamos categóricamente el intento de la oposición por instalar que la adhesión de Chile al Escudo de las Américas supondría algún menoscabo a nuestra soberanía”, señalaron.

Los parlamentarios aseguraron que “el gobierno ha establecido con absoluta claridad que toda cooperación se desarrollará con pleno respeto a la Constitución, a nuestras leyes y a los tratados internacionales suscritos por nuestro país”.





“Chile no cederá soberanía por cooperar internacionalmente en la lucha contra el narcotráfico, sino que estará protegiendo su territorio, haciendo respetar sus leyes y garantizando que todas las decisiones que nos afectan se adopten conforme a nuestra institucionalidad”, afirmaron.

Las bancadas oficialistas también cuestionaron la interpelación al canciller Francisco Pérez Mackenna, impulsada desde la oposición, advirtiendo sobre la eventual exposición de antecedentes sensibles.

“Por más legítimo que sea el rol de la oposición, nada puede justificar irresponsabilidades como impulsar una interpelación a un ministro de Relaciones Exteriores, donde –inevitablemente– se terminarán exponiendo materias sensibles para los intereses y la seguridad nacional”, concluyeron.