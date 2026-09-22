¿Qué es el Escudo de las Américas? La alianza liderada por Trump en la que participará el pdte. Kast

Luego de su debut ante la Asamblea General de la ONU, el mandatario chileno asistirá a la cumbre impulsada por Donald Trump. ¿De qué se trata y cuál es el rol de Chile en esta coalición? Conoce todos los detalles acá.

Tras su primera intervención ante la Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU), el presidente José Antonio Kast participará este martes en una reunión del denominado Escudo de las Américas, una iniciativa impulsada por el mandatario estadounidense Donald Trump.

En su debut ante la ONU, Kast reiteró en varias ocasiones la frase “Chile está de vuelta”, realizó un balance de la situación del país y llamó a los inversionistas extranjeros a mirar nuevamente a Chile como un destino atractivo.

Además, abordó las críticas que distintos líderes han formulado a la capacidad de Naciones Unidas para enfrentar conflictos internacionales y planteó la necesidad de impulsar reformas al organismo, incluyendo cambios al funcionamiento del Consejo de Seguridad.





¿Qué es el Escudo de las Américas?

La participación del mandatario en la reunión del Escudo de las Américas se enmarca en una agenda centrada en materias de seguridad internacional.

Aunque Chile ha participado en algunas actividades vinculadas a la coalición, el gobierno ha insistido en que el país mantiene actualmente la calidad de observador y que aún no existe una decisión sobre una eventual adhesión plena a la iniciativa.

El llamado Escudo de las Américas, también conocido como Coalición de las Américas contra los Cárteles (A3C), fue promovido por Trump durante 2026.

Según el Departamento de Estado de Estados Unidos, el objetivo es coordinar estrategias para enfrentar a bandas criminales, cárteles, organizaciones narcoterroristas y fenómenos asociados a la inmigración irregular.

La iniciativa contempla mecanismos de intercambio de información, cooperación en inteligencia, coordinación multinacional y fortalecimiento de la seguridad fronteriza.





Actualmente, la coalición reúne a 17 países de la región, entre ellos Argentina, Perú y Paraguay, además de otras naciones latinoamericanas que han suscrito la propuesta.

La primera cumbre se realizó en marzo en Miami y contó con la presencia de Kast cuando aún era presidente electo. Posteriormente, se incorporaron nuevos miembros, mientras que Chile ha optado por participar únicamente en calidad de observador.

La iniciativa no ha estado exenta de controversias. Uno de los principales focos de debate surgió luego de que autoridades estadounidenses llamaran a los países integrantes a abandonar la Corte Penal Internacional (CPI), planteamiento que generó cuestionamientos entre países que forman parte del Estatuto de Roma.

También existen interrogantes sobre el alcance operativo y militar de la coalición, especialmente por su vinculación con estructuras del Comando Sur de Estados Unidos y ejercicios multinacionales de seguridad.