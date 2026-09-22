22/ 09/ 2026 16:07

Caso Javiera Jiménez: Declaran culpable al único imputado por crimen de influencer en Antofagasta

La justicia declaró culpable al único imputado por el femicidio de la influencer antofagastina Javiera Jiménez Galleguillos, de 23 años, desaparecida en agosto de 2022 y cuyos restos fueron encontrados en enero de 2024. El tribunal acogió la tesis de la Fiscalía, que calificó el hecho como femicidio íntimo y acreditó diversas agravantes, por lo que el Ministerio Público solicita la pena de presidio perpetuo calificado. La sentencia será dada a conocer el próximo 2 de octubre.