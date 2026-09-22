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Caso Muñeca Bielorrusa: Exdiputado Gabriel Silber quedó con arresto domiciliario total

El abogado también quedó con arraigo nacional tras ser formalizado por los delitos de lavado de activos y sobornos por pagos provenientes del Consorcio Belaz Movitec SpA.

Fernanda Valdenegro
Por Fernanda Valdenegro

Periodista Digital

Este martes se realizó la formalización del exdiputado Gabriel Silber por los delitos de lavado de activos y sobornos, en el marco de la arista Muñeca Bielorrusa del Caso Audios.

El tribunal determinó que el abogado quedará con arresto domiciliario total y arraigo nacional.

Cabe recordar que Silber y sus entonces socios del estudio jurídico, Eduardo Lagos y Mario Vargas, habrían recibido pagos provenientes del Consorcio Belaz Movitec SpA.

De acuerdo a la tesis que planteó la Fiscalía, esos dineros estarían relacionados con gestiones destinadas a favorecer a ese consorcio en el litigio que mantenía con Codelco ante la Corte Suprema.

Por parte de la defensa del exdiputado se mostraron satisfechos con el resultado y destacaron que “había un acuerdo allegado con el Ministerio Público y con la parte querellante entre estos Codelco y el Consejo de Defensa del Estado, en cuanto a que no iban a manifestar oposición”.

“Esta parte va a seguir colaborando con la Fiscalía tal como lo ha hecho desde el comienzo a fin de esclarecer los hechos y la nula participación de nuestro representado en los mismos. Así que se recibió sin ninguna sorpresa y de acuerdo a la estrategia realizada por la oficina desde el comienzo”, agregó la abogada de Gabriel Silber.

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