Caso Muñeca Bielorrusa: Exdiputado Gabriel Silber quedó con arresto domiciliario total

El abogado también quedó con arraigo nacional tras ser formalizado por los delitos de lavado de activos y sobornos por pagos provenientes del Consorcio Belaz Movitec SpA.

Este martes se realizó la formalización del exdiputado Gabriel Silber por los delitos de lavado de activos y sobornos, en el marco de la arista Muñeca Bielorrusa del Caso Audios.

El tribunal determinó que el abogado quedará con arresto domiciliario total y arraigo nacional .

Cabe recordar que Silber y sus entonces socios del estudio jurídico, Eduardo Lagos y Mario Vargas, habrían recibido pagos provenientes del Consorcio Belaz Movitec SpA.





De acuerdo a la tesis que planteó la Fiscalía, esos dineros estarían relacionados con gestiones destinadas a favorecer a ese consorcio en el litigio que mantenía con Codelco ante la Corte Suprema.

Por parte de la defensa del exdiputado se mostraron satisfechos con el resultado y destacaron que “había un acuerdo allegado con el Ministerio Público y con la parte querellante entre estos Codelco y el Consejo de Defensa del Estado, en cuanto a que no iban a manifestar oposición”.

“Esta parte va a seguir colaborando con la Fiscalía tal como lo ha hecho desde el comienzo a fin de esclarecer los hechos y la nula participación de nuestro representado en los mismos. Así que se recibió sin ninguna sorpresa y de acuerdo a la estrategia realizada por la oficina desde el comienzo”, agregó la abogada de Gabriel Silber.