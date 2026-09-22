A 26 años de exitosa teleserie: Así luce la recordada actriz Andrea Freund

La actriz recordó una interpretación que marcó su carrera, como fue Rosario Gaete, más conocida como la “Charito” en Romané.

La actriz Andrea Freund reapareció en redes sociales al participar en un video de Chileactores, donde recordó una interpretación que marcó su carrera.

Se trata de su personaje de Rosario Gaete, más conocida como la “Charito” en Romané, una de las teleseries más vistas de la televisión chilena.

“Tuve la suerte de participar en Romané, que para mí fue una de las teleseries más logradas. Éramos como una gran familia que nos tocaba viajar y compartir mucho”, partió declarando.

“Mi personaje era la ‘Charito’, la profesora del pueblo, que más encima se enamora de un gitano y tenía una cantidad de conflictos la pobre mujer”, agregó.

Actualmente, Freund está alejada de la televisión y se dedica a ser coach especializada en expresión corporal, manejo vocal y ergonomía para empresas.





Usuarios destacaron a Andrea Freund

Rápidamente el video se llenó de comentarios, donde los usuarios destacaron su simpatía y humildad.