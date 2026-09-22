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Anuncian extenso corte de agua para Santiago durante las próximas horas

La empresa Aguas Andinas dio a conocer que la interrupción se extenderá por 12 horas y se debe a un trabajo programado.

Gonzalo Querol
Por Gonzalo Querol

Periodista Digital

Aguas Andinas, empresa encargada de la distribución de suministro de agua en gran parte de la región Metropolitana, informó sobre los próximos cortes de agua que afectarán a zonas de Santiago. 

De acuerdo a lo señalado por la compañía a través de su plataforma, la suspensión del servicio se debe a trabajos programados y se extenderá por hasta 12 horas. 

Para este martes 22 de septiembre, la empresa indicó que la comuna afectada es: Providencia.

Comunas que tendrán cortes de agua este martes 22 de septiembre

  • Providencia: Desde las 15:00 horas del martes 22 de septiembre hasta las 03:00 del miércoles 23.
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