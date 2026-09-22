“Esto yo no lo sabía”: Daniel Fuenzalida aseguró haber recibido “señal” tras muerte de su hermano e impactó a seguidores

El animador hizo un llamado a estar atentos tras la muerte de un ser querido, puesto que “ellos siempre están”.

Este martes, Daniel Fuenzalida impactó a sus seguidores en redes sociales tras revelar un emotivo episodio que vivió por la muerte de su hermano Felipe, el sábado pasado.

El animador instó a sus seguidores a estar pendientes de las señales luego de que muere un ser querido y comentó que su madre, padre y hermano se han hecho presentes tras su deceso.





¿Qué contó Daniel Fuenzalida?

A través de su cuenta de Instagram, Daniel señaló: “Ellos siempre están (…) Siempre hay una señal; para que estén muy atentos”, respecto de las personas que han muerto.

El animador explicó que por su trabajo en televisión recibe múltiples regalos, entre ellos, muchas pulseras de distintos colores, materiales y significados, las cuales utiliza en su totalidad.

A medida que se rompen, las va cambiando y explicó que tiene una de hilo negro junto a otra que tiene los pelitos de su perro fallecido.

“Hace unas tres semanas me picaban en la noche las pulseras y durmiendo me las saqué (…) y esta (la negra) el día viernes andaba muy suelta”, comentó Fuenzalida.

El comunicador intentó amarrarla con su boca, haciendo nuevos nudos, y ante la cámara mostró que en todo momento solo se ve como una gruesa pulsera de hilo negro.

Acto seguido, agregó: “Mi hermano, bombero de toda la vida de la 8.ª compañía de Bomberos de Viña del Mar (…) siempre tuvo el número 8 metido aquí en la cabeza; no sé si él lo elegirá como de la suerte, si siempre elegía el 8 para algo, pero el 8 en todos lados”.

Fuenzalida detalló que, en general, para un bombero el número de su compañía suele tomarse como una cábala o algo que da suerte.

Es por ello que, retomando el episodio de las pulseras que le picaban, agregó: “Ayer, en plena iglesia en Viña del Mar, ahí en el cementerio, yo estaba muy atento a las palabras del cura; qué sé yo, giro mi pulsera y me doy cuenta de que tiene una bolita y que tiene el número 8”.

Daniel mostró la pulsera nuevamente en cámara y, efectivamente, tiene una bolita escondida que pertenece a la bola 8 del pool.

“Yo se los puedo jurar, re jurar, por mi hija, por mis papás, que esto yo no lo había visto, esto yo no lo sabía”, aseguró Fuenzalida.

Es por ello que el comunicador volvió a hacer hincapié en que “ese tipo de señales, les quiero decir que estén atentos con sus seres queridos que pasan a otro plano”.

“Me siento muy rodeado de cariño. Muchas gracias”, concluyó el comunicador, cuya historia obtuvo más de 15 mil “me gusta” en Instagram.

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