Dirección Meteorológica emite alarma por precipitaciones intensas en tres regiones de Chile: Fenómeno pronosticado para este miércoles

Las regiones bajo alerta son La Araucanía, Los Ríos y Los Lagos, en zonas que van desde la precordillera hasta la cordillera austral.

La Dirección Meteorológica de Chile emitió una alarma por precipitaciones intensas con isoterma cero alta en tres regiones del país.

El organismo indicó que la causa es un sistema frontal pronosticado para las próximas horas en algunas zonas del país, especialmente hacia el sur.

Las regiones bajo alerta son La Araucanía, Los Ríos y Los Lagos, en zonas que van desde la precordillera hasta la cordillera austral.

Las precipitaciones podrían registrarse durante la mañana de este miércoles 23 de septiembre y la mañana del jueves 24 de septiembre. A continuación, revisa las zonas afectadas por cada región:

La Araucanía (isoterma cero 2800 metros)

Precordillera: 80-120 milímetros

Cordillera: 80-120 milímetros

Los Ríos (isoterma cero 2600 metros)

Valle: 70-110 milímetros

Precordillera: 80-120 milímetros

Cordillera: 90-110 milímetros

Los Lagos (isoterma cero alta 2300-2700 metros)

Cordillera costa: 70-110 milímetros

Precordillera: 90-120 milímetros

Cordillera austral: 90-120 milímetros

Alarma de Dirección Meteorológica: Qué significa y qué medidas tomar

Según el Sistema de Alerta Meteorológica, una alarma implica el pronóstico de un fenómeno “con un grado de severidad intensa, con muy alto potencial de generar riesgos materiales y de vida en las personas“.

Al respecto, la recomendación de la DMC es “mantenerse informado, cumplir las instrucciones generadas por las autoridades y estar preparados para medidas extraordinarias”.