22/ 09/ 2026 08:29

A sacar el paraguas: Pronostican río atmosférico categoría 3 con hasta 200 mm acumulados de lluvia

En la más reciente actualización del pronóstico del tiempo, Eduardo Sáez, meteorólogo de Chilevisión, anticipó precipitaciones para los próximos días en el país. En Santiago, podría registrarse apenas unos chubascos entre jueves y viernes, dando montos de cerca de un milímetro. Hacia el sur, el escenario sería radicalmente distinto, donde se prevé que los montos acumulados en tres días —entre martes 22 y jueves 4— superarían los 100 milímetros e incluso podrían rondar los 200 milímetros, concretamente en zonas como Valdivia (210 mm), Panguipulli (220 mm) y Lago Ranco (190 mm).