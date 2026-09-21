La Noche toma drástica decisión tras dichos de Leo Rey contra Alexítico: “Queremos poner un límite”

Durante su presentación en las fondas del Parque O’Higgins, el exvocalista del grupo tropical lanzó fuertes comentarios contra Alexis Morales, situación que generó una reacción por parte de la banda. “No somos partidarios de amplificar el odio”, afirmaron.

La banda tropical La Noche anunció una drástica decisión luego de los comentarios que realizó su exvocalista Leo Rey contra Alexis Morales, conocido como Alexítico, durante su presentación en las fondas del Parque O’Higgins.

El cantante, quien actualmente desarrolla una carrera como solista, lanzó diversos dichos contra el músico durante su show, incluyendo la frase “chú…, Alexítico”, situación que generó una reacción por parte de la agrupación.

A través de un comunicado publicado en sus redes sociales, la banda cuestionó este tipo de declaraciones. “No somos partidarios de amplificar el odio, mucho menos cuando este se utiliza como parte de un show o de una exposición mediática”, señalaron.

La petición de La Noche tras dichos de Leo Rey

“Durante más de 16 años, Alexis y Gabriel han sido objeto de comentarios, burlas y situaciones que, lejos de ser graciosas, han terminado generando una cadena de hostigamiento que también ha alcanzado a sus familias, hijos, amigos y personas cercanas”, indicaron.

En ese contexto, realizaron una solicitud pública respecto de su relación con el exintegrante. “Que se nos deje de relacionar con Leo Rey y que se respete nuestra decisión de desvincularnos completamente de esa persona y de sus acciones” , expresaron.





“Leo Rey fue parte de Grupo La Noche en un momento de su historia. Eso pertenece al pasado y han transcurrido más de 16 años desde entonces”, sostuvieron.

Pese a la molestia expresada en el comunicado, la banda aseguró que no pretende continuar con una disputa pública. “No queremos responder con más odio. No queremos alimentar una guerra de declaraciones. Queremos poner un límite”, afirmaron.

“No toda burla deja de ser violencia porque se diga frente a una cámara. No todo lo que genera audiencia merece ser amplificado. No todo lo que provoca risas es gracioso. Nosotros elegimos no ser parte de eso. Basta de normalizar el odio“, cerró en su declaración.