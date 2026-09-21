Leo Rey publicó foto con Leonardo Farkas y redes explotaron: Detalle no pasó desapercibido

El inédito encuentro ocurrió durante la participación de ambos en la fonda del Parque O’Higgins, donde el cantante protagonizó uno de los shows más masivos de la jornada del pasado sábado.

El cantante Leo Rey sorprendió en redes sociales al compartir una particular fotografía junto a Leonardo Farkas, desatando una ola de comentarios.

El encuentro ocurrió durante la participación de ambos en la gran fonda del Parque O’Higgins, donde el exvocalista de La Noche fue uno de los shows más masivos de la jornada del pasado sábado.

Por su parte, Farkas asistió al tradicional evento y regaló cinco mil empanadas entre los asistentes.

La imagen viral de Leo Rey y Leonardo Farkas

El músico tropical protagonizó un encendido show que desató la euforia del público. Durante su presentación, además, lanzó ácidos mensajes dirigidos a su examigo Alexítico, líder de La Noche.

Sin embargo, fue una fotografía junto a Farkas la que terminó llamando especialmente la atención en redes sociales.





A través de Instagram, el cantante publicó la imagen junto al empresario y acompañó la publicación con una particular descripción: “Aquí con mi nuevo productor y manager”.

El “crossover” rápidamente generó reacciones entre sus seguidores, quienes se tomaron con humor la supuesta dupla y comenzaron a realizar todo tipo de comparaciones entre ambos.

Entre los comentarios que recibió la publicación aparecieron ingeniosas referencias como “Abc1 y Abcdin”, “le diré a mis hijos que ellos eran Melón y Melame”, “Isapre y Fonasa”, “Hannah Montana y Miley Cyrus” , “Puerto Varas y Puerto Montt” y “Plaza Italia pa arriba, Plaza Italia pa abajo”.

En tanto, algunos simplemente destacaron el particular look de ambos con comentarios como “no habíamos visto rulos tan definidos”, “separados al nacer”, “unos brígidos” y “aura”.