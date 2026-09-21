La entrega del Bono Extraordinario de Apoyo a la Niñez se realiza de forma automática y quienes lo reciben tienen un plazo de nueve meses para hacer efectivo el cobro.

El Bono Extraordinario de Apoyo a la Niñez, conocido como el bono de $30 mil por hijo, comenzó su proceso de pago durante septiembre y contempla un aporte de $30.000 por cada niño o niña que cumpla con los requisitos.

El beneficio se entrega por una sola vez y de manera automática , por lo que las familias no deben realizar una postulación. El aporte busca llegar a unos 2,3 millones de niños y niñas pertenecientes a 1,7 millones de hogares.

Además, existe un orden establecido para determinar quiénes reciben primero el dinero.





Cuál es el monto y cómo se cobra el bono

El bono contempla un pago único de $30.000 por cada niño o niña beneficiario y se realiza automáticamente.

En el caso de quienes tienen CuentaRUT del BancoEstado, el dinero puede ser depositado en dicha cuenta, mientras que también existen modalidades de pago presencial a través de los proveedores de pago del Instituto de Previsión Social (IPS).

Una vez concedido el beneficio, existe un plazo de nueve meses para cobrarlo.

Revisa con tu RUT si recibes el Bono de $30 mil por hijo

Para conocer si te corresponde el Bono de $30 mil por hijo, debes ingresar al sitio oficial en consulta.bononinez.cl y consultar utilizando tu RUT y ClaveÚnica.

También puedes hacer clic en la imagen a continuación y serás dirigido a la página oficial para chequear si lo consigues.

Requisitos para recibir el Bono de $30 mil por hijo

Pueden acceder al beneficio quienes cumplan con los siguientes requisitos:

Tener entre 0 y 13 años , cumplidos al 1 de junio de 2026.

, cumplidos al 1 de junio de 2026. Pertenecer al 80% de los hogares más vulnerables del país, de acuerdo con la información del Registro Social de Hogares.

También fueron incorporados casos especiales:

Pueden recibirlo niños y niñas que se encuentren bajo modalidades de cuidado alternativo familia r, como familias extensas, familias de adultos de confianza o familias de acogida, sin que se les exija pertenecer al 80% de mayor vulnerabilidad socioeconómica.

r, como familias extensas, familias de adultos de confianza o familias de acogida, sin que se les exija pertenecer al 80% de mayor vulnerabilidad socioeconómica. Niños y niñas nacidos entre el 2 de junio de 2026 y el 15 de marzo de 2027, siempre que sus madres pertenezcan al 80% de los hogares más vulnerables. En estos casos, el pago será asignado directamente a la madre que figure en la inscripción de nacimiento y se realizará después del 15 de marzo de 2027.

¿Cuál es la prioridad de entrega?

La normativa establece un orden de prioridad para definir quién recibirá el bono cuando un niño o niña cumple las condiciones: