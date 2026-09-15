Inició pago extraordinario de Bono a la Niñez: Revisa con tu RUT si recibes primero los $30 mil

Los beneficiarios recibirán este aporte por cada niño o niña que cumpla el rango de edad y se pagará de forma automática y por una sola vez.

El Bono de $30 mil por hijo comenzó esta semana a entregar un aporte económico por cada hijo o hija menor de 13 años.

Desde el gobierno del presidente José Antonio Kast esperan que el beneficio vaya en ayuda de forma directa y sin necesidad de postulación a 2,3 millones de niños pertenecientes a 1,7 millones de hogares del país.

El Bono de $30 mil por hijo será asignado de manera automática a quienes cumplan con los requisitos establecidos. A continuación todos los detalles.

¿Cómo puedo revisar si me corresponde el beneficio?

Ingresa al sitio web oficial del Bono $30 mil por hijo.

Ingresa tu RUT y Clave Única.

¿Quién recibirá el pago del bono?

La determinación de la persona beneficiaria se realizará utilizando información disponible en los registros administrativos del Estado.

La ley establece el siguiente orden de prioridad para definir quién recibirá el dinero :

Persona que perciba el Subsidio Familiar del niño o niña.

del niño o niña. Beneficiario de la Asignación Familiar o Maternal .

. Beneficiario del subsidio para personas con discapacidad mental o para personas con discapacidad física o sensorial severa .

. Integrantes de familias usuarias del subsistema Seguridades y Oportunidades .

. Si no aplica ninguna de las situaciones anteriores, el pago corresponderá al jefe o jefa de hogar registrado en el RSH.

En los casos de cuidado alternativo familiar, el bono será entregado directamente a la persona que ejerza legalmente el cuidado del menor.





Requisitos para ser beneficiario del bono

Considera a niños de hasta 13 años que se encuentren bajo alguna modalidad de cuidado alternativo familiar, incluyendo familias extensas, familias de confianza y familias de acogida externas acreditadas.

Asimismo, incluye a los niños nacidos entre el 2 de junio de 2026 y el 15 de marzo de 2027, y será asignado directamente a la madre registrada en la inscripción de nacimiento.

Los niños y niñas que generan el derecho al pago deben cumplir las siguientes condiciones: