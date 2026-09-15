The Pitt y Widow’s Bay arrasaron: Revisa la lista completa de ganadores de los Premios Emmy 2026
La primera lideraba las nominaciones con 25 y repitió su victoria en la categoría de mejor serie dramática. La segunda, en tanto, dio la sorpresa en como mejor serie de comedia.
Los Emmys 2026 premiaron este lunes 14 de septiembre en el Peacock Theater de Los Ángeles, California, a lo mejor de las producciones para televisión del último año,
La edición de este año tuvo como anfitriona a Mariska Hargitay, conocida mundialmente por interpretar a Olivia Benson en Law & Order: Special Victims Unit.
La ceremonia dejó a Widow’s Bay como una de las grandes protagonistas: sumó seis premios en la ceremonia principal, entre ellos los reconocimientos para Matthew Rhys como mejor actor de una serie de comedia u Kate O’Flynn como mejor actriz de reparto.
Con estos galardones, la producción de Apple TV que se coronó como “la mejor serie de comedia del año” llegó a 14 premios Emmy en esta edición, después de haber obtenido otros ocho en una ceremonia previa.
The Pitt repite hazaña y el récord de Jean Smart
The Pitt, que lideraba las nominaciones con 25 categorías, repitió su victoria del año pasado al volver a ganar en la categoría de mejor serie dramática.
Jean Smart, protagonista de Hacks, impuso un récord al ganar el premio Emmy a mejor actriz principal en una serie de comedia, distinción que obtuvo por cada una de las cinco temporadas de la serie.
Con dicha victoria, Smart sumó ocho premios Emmy ganados, con lo que igualó a Julia Louis-Dreyfus y Cloris Leachman como quienes han ganado más premios Emmy de interpretación en la historia de esta gala.
Emmys 2026: Lista completa de ganadores
Mejor serie dramática:
- The Diplomat (La diplomática)
- The Gilded Age (La edad dorada)
- A Knight of the Seven Kingdoms (El caballero de los Siete Reinos)
- Paradise
- The Pitt – GANADORA
- Pluribus
- Slow Horses (Caballos lentos)
- Your Friends & Neighbors (Amigos y vecinos)
Actriz principal en una serie dramática:
- Carrie Coon, The Gilded Age (La edad dorada)
- Chase Infiniti, The Testaments (Los testamentos: de las hijas de Gilead)
- Keri Russell, The Diplomat (La diplomática)
- Rhea Seehorn, Pluribus – GANADORA
- Zendaya, Euphoria
Mejor actor protagonista en una serie dramática:
- Sterling K. Brown, Paradise
- Gary Oldman, Slow Horses (Caballos lentos)
- Mark Ruffalo, Task
- Rufus Sewell, The Diplomat (La diplomática)
- Noah Wyle, The Pitt – GANADOR
Actriz de reparto en una serie dramática:
- Taylor Dearden, The Pitt
- Fiona Dourif, The Pitt
- Allison Janney, The Diplomat (La diplomática) – GANADORA
- Katherine LaNasa, The Pitt
- Sepideh Moafi, The Pitt
- Julianne Nicholson, Paradise
- Karolina Wydra, Pluribus
Actor secundario en una serie dramática:
- Patrick Ball, The Pitt
- Billy Crudup, The Morning Show
- Shawn Hatosy, The Pitt
- Gerran Howell, The Pitt
- Jack Lowden, Slow Horses (Caballos lentos)
- Tom Pelphrey, Task – GANADOR
- Carlos-Manuel Vesga, Pluribus
Actriz invitada en una serie dramática:
- Brittany Allen, The Pitt
- Tal Anderson, The Pitt
- Tina Ivlev, The Pitt
- Miriam Shor, Pluribus
- Merritt Wever, The Gilded Age (La edad dorada)
- Shailene Woodley, Paradise – GANADORA
Actor invitado en una serie dramática:
- Colman Domingo, Euphoria
- Ernest Harden, Jr., The Pitt – GANADOR
- Jeff Hiller, Pluribus
- Jeff Kober, The Pitt
- Jonathan Pryce, Slow Horses (Caballos lentos)
- Bradley Whitford, The Diplomat (La diplomática)
Mejor serie de comedia:
- Abbott Elementary
- The Bear (El Oso)
- Hacks
- Margo’s Got Money Troubles (Margo tiene problemas de dinero)
- Nobody Wants This (Nadie quiere esto)
- Only Murderers in the Building (Solo asesinatos en el edificio)
- Shrinking (Terapia sin filtro)
- Widow’s Bay (La maldición de Widow’s Bay) – GANADORA
Actriz principal en una comedia:
- Quinta Brunson, Abbott Elementary
- Ayo Edebiri, The Bear (El Oso)
- Elle Fanning, Margo’s Got Money Troubles (Margo tiene problemas de dinero)
- Lisa Kudrow, The Comeback
- Jean Smart, Hacks – GANADORA
Mejor actor protagonista en una comedia:
- Yahya Abdul-Mateen II, Wonder Man
- Steve Carell, Rooster
- Matthew Rhys, Widow’s Bay (La maldición de Widow’s Bay) – GANADOR
- Jason Segel, Shrinking (Terapia sin filtro)
- Martin Short, Only Murderers in the Building (Solo asesinatos en el edificio)
Actriz secundaria en una comedia:
- Dale Dickey, Widow’s Bay (La maldición de Widow’s Bay)
- Hannah Einbinder, Hacks
- Janelle James, Abbott Elementary
- Kate O’Flynn, Widow’s Bay (La maldición de Widow’s Bay) – GANADORA
- Michelle Pfeiffer, Margo’s Got Money Troubles (Margo tiene problemas de dinero)
- Megan Stalter, Hacks
- Jessica Williams, Shrinking (Terapia sin filtro)
Actor secundario en una comedia:
- Colman Domingo, The Four Seasons (Las cuatro estaciones)
- Paul W. Downs, Hacks
- Harrison Ford, Shrinking (Terapia sin filtro)
- Nick Offerman, Margo’s Got Money Troubles (Margo tiene problemas de dinero)
- Stephen Root, Widow’s Bay (La maldición de Widow’s Bay) – GANADOR
- Michael Urie, Shrinking (Terapia sin filtro)
- Tyler James Williams, Abbott Elementary
Actriz invitada en una serie de comedia:
- Leslie Bibb, Hacks
- Jamie Lee Curtis, The Bear (El oso)
- Betty Gilpin, Widow’s Bay (La maldición de Widow’s Bay) – GANADORA
- Cherry Jones, Hacks
- Laurie Metcalf, Hacks
- Kaitlin Olson, Hacks
- Lauren Weedman, Hacks
Actor invitado en una serie de comedia:
- Michael J. Fox, Shrinking (Terapia sin filtro)
- Brett Goldstein, Shrinking (Terapia sin filtro)
- Hamish Linklater, Widow’s Bay (La maldición de Widow’s Bay
- Christopher McDonald, Hacks
- Rob Reiner, The Bear (El oso) – GANADOR
- Connor Storrie, Saturday Night Live
Mejor reality show de competición:
- Dancing With the Stars (Bailando con las estrellas)
- RuPaul’s Drag Race
- Survivor
- Top Chef
- The Traitors – GANADOR
Mejor serie limitada o antológica:
- All Her Fault (Su peor pesadilla)
- The Beast in Me (La bestia en mí)
- BEEF (Bronca)
- DTF St. Louis – GANADORA
- Love Story (Love Story: John F. Kennedy Jr. y Carolyn Bessette)
Mejor película para televisión:
- Heads of State (Jefes de Estado)
- Miss You, Love You
- People We Meet on Vacation (Gente que conocemos de vacaciones)
- Remarkably Bright Creatures (Criaturas Luminosas) – GANADORA
- Jack Ryan: Ghost War (Jack Ryan: La guerra fantasma)
Actriz protagonista en una miniserie, serie antológica o película:
- Claire Danes, The Beast in Me (La bestia en mí)
- Sally Field, Remarkably Bright Creatures (Criaturas Luminosas) – GANADORA
- Carey Mulligan, BEEF (Bronca)
- Sarah Pidgeon, Love Story
- Sarah Snook, All Her Fault (Su peor pesadilla)
Mejor actor protagonista en una miniserie, serie antológica o película:
- Riz Ahmed, Bait (El señuelo)
- Jason Bateman, Black Rabbit
- Charlie Hunnam, Monster: The Ed Gein Story (Monstruo: La historia de Ed Gein)
- Oscar Isaac, BEEF (Bronca)
- Matthew Rhys, The Beast in Me (La bestia en mí) – GANADOR
Actriz de reparto en una miniserie, serie antológica o película:
- Linda Cardellini, DTF St. Louis – GANADORA
- Dakota Fanning, All Her Fault (Su peor pesadilla)
- Laurie Metcalf, Monster: The Ed Gein Story (Monstruo: La historia de Ed Gein)
- Joy Sunday, DTF: St. Louis
- Youn Yuh-jung, BEEF (Bronca)
- Constance Zimmer, Love Story
Actor secundario en una miniserie, serie antológica o película:
- Jason Bateman, DTF St. Louis
- Richard Gadd, Half Man (Hombre a medias)
- David Harbour, DTF St. Louis – GANADOR
- Richard Jenkins, DTF St. Louis
- Charles Melton, BEEF (Bronca)
- Nick Offerman, Death by Lightning (Muerte por un rayo)
Mejor serie de variedades con guion:
- The Daily Show (Comedy Central)
- «Jimmy Kimmel Live!» (ABC)
- Last Week Tonight With John Oliver (HBO)
- The Late Show with Stephen Colbert (CBS) – GANADOR
- Saturday Night Live (NBC)