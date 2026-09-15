PDI detiene a 10 integrantes de banda dedicada al tráfico de drogas y armas en Peñalolén
En los allanamientos se encontró droga en dosis para ser comercializada, dinero en efectivo y dos armas de fuego que eran utilizadas para resguardar los puntos de venta.
La Policía de Investigaciones (PDI) logró desbaratar a una banda dedicada al tráfico de drogas y armas en Peñalolén.
El operativo incluyó allanamientos simultáneos en cinco viviendas y fue realizado por la Bicrim de Peñalolén y el equipo Microtráfico Cero (MT0), en cumplimiento de una orden del 13° Juzgado de Garantía de Santiago.
En el operativo fueron detenidas 10 personas, una de ellas de nacionalidad venezolana y con residencia irregular en Chile.
“La investigación nace de una declaración que se prestó en Fiscalía respecto de un domicilio ubicado en Peñalolén en donde se hicieron vigilancias y se pudieron percatar que un blanco investigativo concurrría a ese domilio a efectuar venta de drogas“, detallaron desde la Fiscalía.
Incautación de drogas, armas y dinero
En el operativo se logró la incautación de diversas especies en los distintos domicilios, todas ligadas con los delitos que se investigaban.
Se encontró dosis de drogas avaluadas entre $8 y $10 millones, correspondientes a cocaína base, clorhidrato de cocaína y marihuana.
Las sustancias se encontraban dosificadas y listas para ser distribuidas.
También se decomisó dinero en efectivo y dos armas de fuego que eran utilizadas para resguardar los puntos de venta.