PDI detiene a 10 integrantes de banda dedicada al tráfico de drogas y armas en Peñalolén

En los allanamientos se encontró droga en dosis para ser comercializada, dinero en efectivo y dos armas de fuego que eran utilizadas para resguardar los puntos de venta.

La Policía de Investigaciones (PDI) logró desbaratar a una banda dedicada al tráfico de drogas y armas en Peñalolén.

El operativo incluyó allanamientos simultáneos en cinco viviendas y fue realizado por la Bicrim de Peñalolén y el equipo Microtráfico Cero (MT0), en cumplimiento de una orden del 13° Juzgado de Garantía de Santiago.

En el operativo fueron detenidas 10 personas , una de ellas de nacionalidad venezolana y con residencia irregular en Chile.





“La investigación nace de una declaración que se prestó en Fiscalía respecto de un domicilio ubicado en Peñalolén en donde se hicieron vigilancias y se pudieron percatar que un blanco investigativo concurrría a ese domilio a efectuar venta de drogas“, detallaron desde la Fiscalía.

Incautación de drogas, armas y dinero

En el operativo se logró la incautación de diversas especies en los distintos domicilios, todas ligadas con los delitos que se investigaban.

Se encontró dosis de drogas avaluadas entre $8 y $10 millones, correspondientes a cocaína base, clorhidrato de cocaína y marihuana.

Las sustancias se encontraban dosificadas y listas para ser distribuidas.

También se decomisó dinero en efectivo y dos armas de fuego que eran utilizadas para resguardar los puntos de venta.