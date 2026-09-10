GOPE activa operativo por paquete sospechoso cerca de la municipalidad de Peñalolén

l flujo vehicular de Avenida Consistorial fue desviado este jueves entre Avenida Grecia y calle Antupirén tras el hallazgo de un artículo abandonado. El GOPE se encuentra en el lugar trabajando en el operativo.

El tránsito de Avenida Consistorial fue suspendido la mañana de este jueves, debido al hallazgo de un artículo abandonado en la vía, en cercanías de la municipalidad de Peñalolén.

El tramo comprendido es entre Avenida Grecia y calle Antupirén.

El Grupo de Operaciones Policiales Especiales (GOPE) de Carabineros se trasladó al lugar para hacerse cargo del procedimiento.

Se recomienda a los automovilistas optar por vías alternativas alejadas del punto y circular con precaución.