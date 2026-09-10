“La estaba zamarreando”: Mamá que agredió a su hija de 2 años desata furia de vecinos en Puente Alto

Aunque algunos vecinos intervinieron para rescatar a la pequeña, otros intentaron linchar a la mujer. Carabineros debieron controlar el incidente y la trasladaron hasta la 66ª Comisaría de Puente Alto, donde quedó detenida.

Una madre fue sorprendida mientras agredía a su hija de apenas dos años de edad en un sitio eriazo en la comuna de Puente Alto, generando conmoción y una rápida reacción entre los vecinos del lugar.

El indignante episodio provocó la inmediata atención de los residentes del sector, quienes intervinieron para rescatar a la niña e intentaron linchar a la mujer ante la agresión.

Según relató el alcalde Matías Toledo, el incidente se reportó inicialmente a la central de Seguridad Municipal. Al escuchar la alerta por radio, el jefe comunal suspendió sus actividades para acudir de inmediato al lugar.





Así, cuando las autoridades y los equipos de Seguridad Pública llegaron a la zona, los pobladores ya habían logrado quitarle a la niña a su madre para ponerla a salvo.

“La mamá la estaba zamarreando, la tiraba hacia el cielo y caía al piso y se golpeó en la cabeza la niña. Con la ayuda de vecinos, le quitaron a la menor, ya que no la quería entregar”, contó un guardia municipal.

Las autoridades comunales calificaron el incidente como de extrema gravedad, mientras que la madre quedó detenida y la menor quedó bajo protección mientras se inician las investigaciones policiales y judiciales correspondientes.

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