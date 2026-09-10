Los afiliados a Cajas de Compensación pueden revisar si es que tienen algún dinero disponible para retiro y cómo solicitar la devolución.

Más de $1.300 millones se encuentran disponibles en las Cajas de Compensación para trabajadores, pensionados y empleadores.

Según la información de la Superintendencia de Seguridad Social (Suseso), a julio de 2026 existen $1.371.026.621 en saldos a favor, correspondientes a 23.126 personas o empresas. Del total, 21.491 corresponden a trabajadores o pensionados.

Estos montos pueden generarse por errores en el cálculo de descuentos por planilla, pagos duplicados de cuotas u otros ajustes asociados a créditos sociales.





Consulta con tu RUT si tienes saldos a favor

Para saber si tienes dinero disponible, Cajas de Chile habilitó un buscador que te entrega la información consultando con tu RUT y siguiendo los siguientes pasos:

Ingresa al sitio oficial de Cajas de Chile o da clic en la imagen inferior.

Da clic en “Consulta Saldos a Favor”

Ingresa tu RUT.

El sistema informará si existe un saldo disponible y en qué Caja de Compensación se encuentra.



¿Cómo retirar el dinero de la Caja de Compensación?

El dinero correspondiente a tu saldo a favor en alguna Caja de Compensación los puedes solicitar a través de transferencia bancaria o de los canales presenciales disponibles en cada institución.

Por motivos de seguridad, el buscador centralizado no muestra el monto exacto, sino que informa la existencia del saldo y la caja donde se encuentra.

Debes considerar que estos saldos no prescriben y permanecen disponibles para ser retirados. Además, son heredables, por lo que también es posible consultar si un familiar fallecido tenía dinero pendiente de cobro.