“Pensé que me moriría”: Leandro Martínez preocupó en redes tras ingresar a urgencias por extraño cuadro de salud

El cantante ingresó a urgencias tras un fuerte dolor en la nuca que lo despertó durante la noche.

Este miércoles, el exchico Rojo, Leandro Martínez, atravesó un complejo momento de salud y entregó todos los detalles en sus redes sociales.

El cantante se grabó con la cara completamente hinchada, sobre todo en la zona mandibular e incluso lo que parecen ser ampollas en sus ojeras.





¿Qué pasó con Leandro Martínez?

A través de su cuenta de Instagram, Leandro relató: “Se me cayó la mitad de la cara de un momento a otro. En la madrugada desperté con un fuerte dolor en la parte izquierda de la nuca”.

En esa misma línea, agregó: “Pensé que podía ser una parálisis facial, pero podía mover la boca, luego me tomó el otro lado de la cara, con hinchazón que me afectó hasta los ojos y terminé en urgencias”.

“Creí que era un ACV, me hicieron un escáner que salió perfecto, gracias a Dios y a a los tres días se bajó por completo la inflamación, sin saber qué pasó. Pero pasé un susto de aquellos”, indicó Martínez.

Con el pasar de las horas Leandro no volvió a presentar los mismos síntomas, por lo que volvió a su hogar.

Finalmente, concluyó: “No pude evitar pensar lo peor. Gracias a Dios no pasó nada, pero mi reflexión me llevó a lo vulnerables que somos. Pensé que me moriría, o al menos quedaría con algo grave”.

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