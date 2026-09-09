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“Pensé que me moriría”: Leandro Martínez preocupó en redes tras ingresar a urgencias por extraño cuadro de salud

El cantante ingresó a urgencias tras un fuerte dolor en la nuca que lo despertó durante la noche.

Daniela Aste
Por Daniela Aste

Periodista Digital

Este miércoles, el exchico Rojo, Leandro Martínez, atravesó un complejo momento de salud y entregó todos los detalles en sus redes sociales.

El cantante se grabó con la cara completamente hinchada, sobre todo en la zona mandibular e incluso lo que parecen ser ampollas en sus ojeras.

¿Qué pasó con Leandro Martínez?

A través de su cuenta de Instagram, Leandro relató: “Se me cayó la mitad de la cara de un momento a otro. En la madrugada desperté con un fuerte dolor en la parte izquierda de la nuca”.

En esa misma línea, agregó: “Pensé que podía ser una parálisis facial, pero podía mover la boca, luego me tomó el otro lado de la cara, con hinchazón que me afectó hasta los ojos y terminé en urgencias”.

Creí que era un ACV, me hicieron un escáner que salió perfecto, gracias a Dios y a a los tres días se bajó por completo la inflamación, sin saber qué pasó. Pero pasé un susto de aquellos”, indicó Martínez.

Con el pasar de las horas Leandro no volvió a presentar los mismos síntomas, por lo que volvió a su hogar.

Finalmente, concluyó: “No pude evitar pensar lo peor. Gracias a Dios no pasó nada, pero mi reflexión me llevó a lo vulnerables que somos. Pensé que me moriría, o al menos quedaría con algo grave”.

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