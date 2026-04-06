Leandro Martínez reinventó su carrera: Vendió casa rodante y se la jugó por nuevo emprendimiento

El ex Rojo Fama Contrafama dejó atrás la música para dar inicio a una aventura lejos de los escenarios. “Me ha ido súper bien, para haber empezado hace tres meses”, comentó.

Leandro Martínez, recordado participante del programa Rojo, compatibiliza su carrera artística con un emprendimiento que lo llevó a vender su casa rodante.

El cantante lleva muchos años alejado de la televisión, pero continúa vinculado a la música a través de sus conciertos en vivo y su trabajo de vocal coach. Sin embargo, en los últimos meses decidió dar un giro a su vida.

Con el objetivo de reasignar recursos y proyectar un nuevo emprendimiento, el ex “Rojo” vendió su querida casa rodante para invertir en un negocio de pantallas LED.

Según relató, la decisión no fue fácil. Durante años, este vehículo fue parte fundamental de su vida junto a su familia, permitiéndoles viajar y compartir experiencias únicas. Pero la necesidad de diversificar ingresos y adaptarse a nuevas oportunidades lo llevó a dar el paso.





El nuevo negocio de Leandro Martínez lejos de la música

El nuevo proyecto de Martínez consiste en el arriendo de pantallas LED para eventos, un rubro en expansión que ha sabido aprovechar.

“Me ha ido súper bien, para haber empezado hace tres meses”, aseguró Leandro en entrevista con LUN, destacando que sus conocimientos sobre marketing digital también han impulsado al proyecto.

El cantante explicó que este emprendimiento surgió como una forma de generar ingresos complementarios, especialmente en períodos donde la actividad musical baja.

“Esto es una de las muchas cosas que yo he hecho. Con mi esposa vendimos artículos para niños. Después mi esposa viajaba a Estados Unidos y traía ropa de marca. Luego armamos otra empresa de impresión y ahora nació lo de las pantallas y estamos dándole“, detalló.

Asimismo, el artista sostuvo que “desde el momento en que cuento que tuve que vender estas cosas para poder iniciar el negocio, sin ánimo de dar pena, la gente se involucra y decide contratar o contratarme”.

En este poco tiempo, el cantante ha sido contratado para matrimonios y eventos de importantes marcas. Dentro de sus clientes estuvo la bailarina Leticia Zamorano, quien lo buscó para instalar pantallas en su matrimonio.

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