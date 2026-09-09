09/ 09/ 2026 20:05

Informan cierre de paso fronterizo Los Libertadores por “inestabilidades climáticas”

La Unidad de Paso Fronterizo del Ministerio del Interior informó que el tránsito a través del paso Los Libertadores estará suspendido de manera preventiva durante este jueves 10 de septiembre. La medida se debe a las “inestabilidades climáticas anunciadas para la alta cordillera” y aplicará para todo tipo de vehículos. Durante esa jornada también habrá un reporte a las 20:00, con el que se confirmará si se reabrirá el camino el viernes.