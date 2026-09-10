“No sonreía hace 4 años”: El romántico mensaje de supuesta pareja de Álvaro Ballero que aumentó rumores

El ex chico reality le respondió a la veterinaria a través de los comentarios con un “te amo” y palabras de agradecimiento.

Álvaro Ballero recibió un comentado mensaje en su cuenta de Instagram por parte de Valentina Schnitzee, la veterinaria que sería la supuesta pareja del ex chico reality.

La mujer le dejó unas emotivas palabras a meses de haber confirmado que se está “conociendo” con Álvaro y que generó varias reacciones en la plataforma.

¿Qué le comentó Valentina a Ballero?

“Estoy en el limbo, pero contento. Han sido meses potentes, oscuros, me han hecho mie… como figura publica, pero sé que yo fui el culpable de eso”, partió contando Ballero.

Agradeciendo a su familia, también mencionó a “mi mujer que me tiene loco de amor”. “Esta foto refleja lo que siento, una felicidad inexplicable”, agregó el ex chico reality.

Indicando que no tiene Trastorno del Espectro Autista sino que hipotiroidismo y depresión que está tratándose, cerró revelando que “no sonreía hace 4 años y hoy lo estoy haciendo”.

No obstante, entre los cientos de comentarios en la publicación destacó el mensaje de Valentina que dice, junto a un corazón, “tu mejor versión es sonriendo”.

Recibiendo numerosos ‘me gusta’ de los seguidores de Ballero, este respondió enamorado: “¡Te amo! ¿Lo escribí o lo pensé? Da lo mismo, eres increíble y gracias por ser luz, cuestionamientos, dudas y amor, me haces el hombre más feliz del mundo”.

Revisa aquí los mensajes: