Última oportunidad: Los participantes en riesgo de eliminación Fiebre de Canto tras semana de tributos

La competencia de esta semana estuvo marcada por una serie de tributos a reconocidas estrellas de la música. Geraldine Muñoz y Agustín Jr. fueron los mejores evaluados por el jurado, pero otros seis famosos no corrieron la misma suerte.

La competencia en Fiebre de Canto sigue avanzando y este miércoles quedaron definidos los últimos participantes que deberán luchar por su permanencia en el programa.

La semana estuvo marcada por una serie de tributos a reconocidas estrellas de la música, instancia en la que los famosos se transformaron para rendir homenaje a destacados artistas nacionales e internacionales.

Los mejores de la semana fueron para Geraldine Muñoz, gracias a su interpretación inspirada en Mon Laferte, y Agustín Maluenda Jr., quien destacó con su homenaje a Marc Anthony.





Los famosos en zona de riesgo en Fiebre de Canto

Sin embargo, no todos corrieron la misma suerte. Luego de las evaluaciones, seis participantes quedaron en la denominada zona de riesgo y deberán volver a presentarse para evitar convertirse en el próximo eliminado.

Las celebridades que están en peligro de eliminación son:

Catalina Pulido

Jota Saavedra

Kurt Carrera

Coni Piccoli

Fanny Cuevas

Daniela Nicolás

Todos ellos tendrán una nueva oportunidad durante la noche de eliminación que se emitirá este domingo. En esa instancia deberán subir nuevamente al escenario y convencer tanto al jurado como a los televidentes.

La evaluación estará a cargo de Emilia Dides, Verónica Villarroel, Luis Jara, Vasco Moulian y Ale Sergi, vocalista de Miranda!, quien recientemente se incorporó al panel de jueces del programa.