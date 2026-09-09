Miguel Bosé reacciona a viral versión de “Si tú no vuelves” de Mauricio Pinilla en Fiebre de Canto

El artista publicó un video en sus redes sociales con el audio de la presentación del exfutbolista y sacó risas a los chilenos en los comentarios.

Miguel Bosé reaccionó en sus redes sociales a la viral interpretación de Si tú no vuelves de Mauricio Pinilla en Fiebre de Canto.

El artista español publicó un video en TikTok con el audio de la presentación del exfutbolista. En él, se muestra al interior de su hogar caminando y atraviesando las habitaciones junto a sus dos perros, mientras la cámara los graba.





“Quedaré aquí junto a mi perro”, escribió con múltiples emojis de guiño , lo que da a entender un tono humorístico detrás del video.

De esta manera, Miguel Bosé sacó risas a los chilenos, que no tardaron en aparecer en los comentarios de la publicación.

“¿Es broma que hizo un video con el audio? Lo amo”, “te amamos, perdón por Pinilla y por el collage” y “gracias por compartir el sentido del humor de todos los chilenos”, fueron algunos de los mensajes.

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