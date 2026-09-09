Prisión preventiva para imputado por abuso sexual contra su hijo de 5 años en Punta Arenas

El tribunal otorgó la cautelar más gravosa y fijó un plazo de investigación de 90 días. El sujeto habría concretado el ataque cuando el menor estaba bajo su cuidado.

El Juzgado de Garantía de Punta Arenas decretó prisión preventiva para un sujeto imputado por abusar sexualmente de su hijo de 5 años.

El tribunal acogió la petición del Ministerio Público y determinó otorgar la medida cautelar más gravosa en atención a los antecedentes expuestos en la audiencia.

Además, se fijó un plazo de 90 días para que se lleve adelante la indagatoria.

Imputado por abuso sexual contra su hijo de 5 años

De acuerdo con la Fiscalía de Magallanes, el sujeto habría abusado sexualmente de su hijo de 5 años hace pocos días, concretamente el día 6 de septiembre, en el domicilio en el que ambos se encontraban.

Según lo expuesto por el Ministerio Público, el imputado habría concretado el ataque mientras el menor estaba a su cuidado.

En las próximas horas debería concretarse el ingreso del imputado a un recinto penal de la zona.