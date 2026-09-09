Comenzarían hoy: DMC emite aviso por probables tormentas eléctricas en cinco regiones incluida la RM

El organismo informó que el fenómeno afectaría esta semana a distintas zonas, las que fueron detalladas igualmente.

La Dirección Meteorológica de Chile (DMC) emitió este miércoles un aviso por probables tormentas eléctricas en cinco regiones del país.

El fenómeno climático afectaría a distintas zonas a partir de esta tarde y hasta la noche del viernes 11 de septiembre.

De acuerdo con la información entregada por el organismo, esto se debería a la presencia de chubascos aislados.

Probables tormentas eléctricas en cinco regiones

Las cinco regiones y las zonas donde podrían impactar las tormentas eléctricas son las siguientes: