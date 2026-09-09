“El día que la vi por primera vez…”: Nano Calderón mostró el lujoso regalo que le dio a su nueva conquista

El hijo de Raquel Argandoña subió románticos registros junto a esta mujer, a quien habría conocido en junio de este año.

Este miércoles, Nano Calderón publicó nuevos registros junto a su nueva conquista y mostró el lujoso regalo que le obsequió.

La mujer, cuya identidad Nano no ha revelado, llegó a Chile el sábado a visitarlo y sería oriunda de Colombia.





El lujoso regalo de Nano Calderón

A través de su cuenta de Instagram, Calderón publicó una fotografía donde ambos aparecen en un jacuzzi besándose.

Minutos más tarde, esta mujer aparece con un collar de oro en el cuello y escribió: “Muchos se acuerdan de aniversarios, cumpleaños, etc. Yo me acuerdo el día que la vi por primera vez”.

En el registro, dice que en el collar aparece la fecha 17 de junio de 2026, siendo ese el día en que se conocieron.

Finalmente, Calderón publicó una imagen de esta mujer en el Sky Costanera y le agregó una serie de corazones; sin embargo, aún no ha confirmado una relación con ella.

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