“Me vinieron a ver”: Las románticas postales de Nano Calderón con misteriosa mujer que encendieron las redes sociales

El empresario ha subido una serie de publicaciones desde el sábado junto a una mujer que no es Meily Flandorffer, con quien se le había vinculado sentimentalmente tiempo atrás.

Este martes, Nano Calderón sorprendió en redes sociales tras publicar románticos registros con una misteriosa mujer.

Las fotografías y videos comenzaron a subirse el sábado pasado, junto a una mujer que no es Meily Flandorffer, con quien se le había vinculado sentimentalmente tiempo atrás.





Las románticas postales de Nano Calderón

A través de su cuenta de Instagram, Nano escribió: “Me vinieron a ver” y se mostró abrazando a una mujer rubia, cuya identidad no reveló, en las afueras de una estación de servicio.

Este martes, el empresario se grabó abrazando a quien sería la misma persona, mientras besa un costado de su cabeza.

Durante la madrugada, el hijo de Raquel Argandoña grabó un video donde aparecen dos manos entrelazadas; una de ellas es de una mujer.

En mayo de este año, Calderón fue vinculado sentimentalmente a la modelo colombiana Meily Flandorffer.

El empresario incluso celebró el cumpleaños de la mujer en Colombia y grabó distintos videos llamándola “mi amor”.

Ella también lo etiquetó en algunas publicaciones; sin embargo, las interacciones terminaron un tiempo después de que Nano regresara a Chile, aunque aún se siguen en redes sociales.

Revisa las publicaciones de Instagram: