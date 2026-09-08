Chile marca su peor resultado histórico de Matemáticas en PISA: 59% no cuenta con competencias mínimas

Los resultados de la edición 2025 fueron dados a conocer este martes y encendieron las alarmas sobre el nivel de aprendizaje de los estudiantes chilenos.

Chile registró su peor desempeño histórico en Matemáticas desde que participa en la prueba PISA, la evaluación internacional de la OCDE que mide las competencias de estudiantes de 15 años en Lectura, Ciencias y Matemáticas.

Los resultados de la edición 2025 fueron dados a conocer este martes y encendieron las alarmas sobre el nivel de aprendizaje de los jóvenes.

Chile registró histórica caída en Matemáticas en estudio OCDE

La cifra más preocupante corresponde a Matemáticas, dond e los estudiantes chilenos obtuvieron 403 puntos , el puntaje más bajo desde que el país comenzó a rendir la prueba.

Además, el resultado representa una caída de 9 puntos respecto a la medición realizada en 2022.

Según el informe, solo el 41% de los estudiantes logró al menos el nivel básico en Matemáticas , muy por debajo del promedio de la OCDE, que alcanza el 65%.





En otras palabras, 59% de los alumnos chilenos de 15 años no cuenta con las competencias mínimas que PISA considera necesarias para resolver situaciones matemáticas relativamente simples.

La tendencia negativa en esta área se viene arrastrando desde hace varios años. Chile obtuvo 423 puntos en las mediciones de 2012 y 2015, bajó a 417 en 2018, luego a 412 en 2022 y ahora llegó a su peor registro con 403 puntos.

¿Cómo le fue a Chile en otras asignaturas?

Los resultados generales tampoco fueron positivos. En PISA 2025, Chile alcanzó 442 puntos en Ciencias, 436 en Lectura, 403 en Matemáticas y 466 en Resolución Computacional de Problemas, ubicándose por debajo de los promedios OCDE en todas las áreas evaluadas.

En Lectura se observó una de las mayores caídas, con una baja de 12 puntos respecto a 2022. Además, el país acumula un descenso sostenido desde 2015. En Ciencias, en tanto, la disminución fue menor, con un punto menos que en la medición anterior.

El informe también evidenció que Chile tiene pocos estudiantes con desempeño sobresaliente. Apenas 2,6% alcanzó los niveles más altos de rendimiento en al menos una de las tres disciplinas evaluadas, cifra considerablemente inferior al promedio de la OCDE, que llega al 11,9%.

Pese a este escenario, Chile continúa ubicándose entre los sistemas educativos con mejores resultados de América Latina junto a Uruguay.