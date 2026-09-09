Hallazgo de osamentas marca nuevo giro en caso Mariana Sepúlveda: Familia espera peritajes clave

La abogada de la familia, Fabiola Aliante, abordó el caso durante una entrevista con Contigo en la Mañana. “Han esperado por 18 años encontrar algo de Mariana y hoy día que exista la posibilidad ya es una cosa indescriptible”, afirmó.

El hallazgo de restos óseos al interior del domicilio de Ghislain Quiroz, imputado por la desaparición y crimen de Mariana Sepúlveda, abrió una nueva etapa en la investigación.

La abogada de la familia, Fabiola Aliante, abordó el caso durante una entrevista con Contigo en la Mañana, donde recalcó que las osamentas encontradas bajo el suelo del dormitorio todavía deben ser sometidas a distintos peritajes.

“ La familia ha esperado por 18 años encontrar algo de Mariana y hoy día que exista la posibilidad ya es una cosa indescriptible”, afirmó Aliante, quien reconoció que han sido días “difíciles” para la familia.

En ese sentido, explicó que primero se debe establecer científicamente si se trata efectivamente de restos humanos y, posteriormente, determinar si estos corresponden a Sepúlveda. “Todavía se están realizando pericias” , señaló la profesional sobre las evidencias encontradas en la casa del sospechoso.

La abogada también aseguró que durante los últimos tres días se han producido avances que, a su juicio, superan lo ocurrido durante varios años de investigación. Esto, debido a la existencia de un presunto autor confeso y a la incorporación de mayores recursos para realizar diligencias.





Críticas a la investigación

Fabiola Aliante cuestionó además la falta de tecnología especializada utilizada anteriormente en la búsqueda. Según relató, entre 2019 y 2023 la familia incluso consiguió un georradar y participó en diligencias para revisar distintos domicilios relacionados con la investigación.

“Tenemos que pensar que entre el año 2019 y 2023, que yo tuve la causa a mi cargo, logramos efectivamente hacer entradas y registros”, sostuvo. Añadió que en algunas ocasiones las búsquedas se realizaron prácticamente “con pala y picota”, ante la falta de recursos especializados.

La representante de la familia también afirmó que en el pasado solicitaron ingresar voluntariamente a distintos domicilios de calle Logroño, incluyendo uno relacionado con el actual imputado, pero que dicha diligencia no fue autorizada.

Respecto del actual escenario, Aliante sostuvo que ahora es necesario “remirar” y “reanalizar” los antecedentes recopilados durante los 18 años de investigación.

Finalmente, la abogada enfatizó que el principal objetivo de la familia sigue siendo encontrar a Mariana y, posteriormente, avanzar en la búsqueda de justicia. “Lo que todos esperamos es que sea Mariana y que este capítulo se cierre, que Mariana pueda volver con su familia”, expresó.