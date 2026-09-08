Fabiola Aliante expuso la cadena de descuidos que provocaron que la investigación del caso no llegara a ningún punto y cuestionó la falta de recursos que hubo en las indagatorias.

Fabiola Aliante, abogada de la familia de Mariana Sepúlveda, lanzó una crítica a la investigación en la previa de la audiencia de control de detención y formalización de cargos en contra del hombre que confesó su presunta participación en el crimen.

La defensora apuntó a la cadena de errores que hubo en el caso, tanto al momento en que se reportó la desaparición de la joven, como en las indagatorias posteriores para dar con su paradero.

En ese sentido, la abogada sostuvo que uno de los principales errores habría sido la demora en comenzar la búsqueda de Mariana , puesto que pese a que existía certeza de que había desaparecido, las diligencias no se iniciaron oportunamente.





A esto se suma que la familia habría recibido una carpeta con antecedentes de la investigación y señala que en la práctica habrían tenido que involucrarse directamente en la búsqueda.

“Creo que el primer error impresentable es que una persona desaparecida se empiece a buscar una semana después, que efectivamente tengamos a una familia que se le entrega una carpeta investigativa para que ellos investiguen”, aseguró.

Abogada criticó falta de recursos en caso de Mariana

Aliante también cuestionó la falta de recursos destinados al caso, asegurando que los familiares debieron recurrir a apoyos externos para mantener activa la investigación y evitar que se cerrara sin resultados.

“El hecho de no destinar recursos necesarios y que la misma familia tenga que buscar ayudas fuera del sistema para poder que esta causa no se cierre y poder encontrar los culpables“, apuntó.

“Creo que los principales errores y los que nos tienen hoy día aquí 18 años después tienen que ver directamente con el hecho de que hace 18 años cuando Mariana sale de su casa, y se tiene la certeza porque la señora Marta tiene la certeza de que su hija desaparece en tres minutos, no se le busque“, agregó.