“Irresponsable”: Chino Ríos explotó sin filtro contra Claudia Schmidt tras lanzar rumor sobre su pareja

El extenista utilizó sus redes sociales para desmentir la información y lanzar fuertes críticas contra Claudia Schmidt, quien lo grabó junto a una mujer que resultaría ser su actual pareja. “Vas e inventas esta estupidez”, apuntó.

Marcelo “Chino” Ríos reaccionó con dureza luego de que Claudia Schmidt dijera haberlo visto acompañado de una misteriosa mujer en medio de los rumores sobre un supuesto quiebre con Tamara Cornejo.

El extenista utilizó sus redes sociales para desmentir la información y lanzar fuertes críticas contra la panelista de televisión.

La controversia comenzó en el programa Modo Cahuín, donde Schmidt reveló que se encontró con Ríos durante el fin de semana y que lo vio acompañado por una mujer que, según ella, no pudo identificar.

La comunicadora incluso mostró registros audiovisuales del momento y afirmó que el ex número uno del mundo se comportó de manera grosera con ella. “Le dije: ‘no te preocupes, soy ciega, sorda y muda, como Shakira’”, relató la uruguaya.

Schmidt insistió en que el ex deportista estaba junto a “otra chiquilla” y aseguró que el encuentro ocurrió el domingo pasado. “Yo fui súper amable y él fue súper grosero”, señaló.





La respuesta de Chino Ríos

Las declaraciones no tardaron en generar repercusiones, especialmente porque surgieron pocos días después de que se especulara sobre un eventual término de la relación entre Ríos y Tamara Cornejo, luego de que ambos borraran fotografías en redes sociales y dejaran de seguirse mutuamente.

Frente a esto, el “Chino” decidió responder públicamente a través de una historia de Instagram, donde arremetió sin filtros contra Schmidt y aseguró que la mujer que lo acompañaba era precisamente su actual pareja.

“ Tan irresponsable y tarada eres, que me viste e incluso me saludaste y haces este video de mier… a escondidas” , sostuvo.

En la misma línea, declaró que “me vas a decir que no te diste cuenta de que era mi polola la Tamara y vas e inventas esta estupidez que me viste con otra mujer”.





El extenista también cuestionó la credibilidad de la comunicadora y la acusó de difundir información falsa para obtener repercusión mediática. “No puedo creer a lo que puedes llegar por vender una noticia falsa”, agregó en su publicación.

Pero sus descargos no quedaron ahí. En el mismo mensaje, Ríos recordó conflictos pasados con Schmidt y criticó duramente su trabajo en televisión. “Tú toda tu vida te has dedicado a hacer mier… a la gente y mentir”, afirmó.

“¿Y qué hacías tú un domingo en la noche sola en el casino? (…) porque tú misma me dijiste: ‘Aquí todos me conocen’”, concluyó Ríos, avivando aún más la polémica entre ambos.